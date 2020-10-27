AKIN: “DEVLETİ KORUMA YASASI’NI ÇIKARTMALIYIZ”

Eski Tarım Bakanı, deneyimli siyasetçi ve Kıbrıs gazisi Kenan Akın katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu ve derneklerden, sendikalara kadar tüm kurumların kasalarına giren çıkan paraların denetlenmesi gerektiğini ve bunun şeffaflığın kaçınılmaz bir unsuru olduğunu söyledi. Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesinin büyük bir kazanım olduğunu söyleyen Akın, “Artık Türkiye’ye gittiğimde gönül rahatlığıyla Kıbrıs’ta yaşadığımı söyleyebileceğim. Gönlüm rahattır” dedi.

Artık devleti koruyucu yasaların da geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Akın, “Çıkıp Türkiye’yi şikayet edenler var. TSK’ya işgalci diyenler de var. Biz bunları cezalandıramıyoruz. Artık devletin geleceğini korumalıyız. Bunun adı da Devleti Koruma Yasası’dır” dedi.