Akıncı, 13.00’te Erhürman’ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün saat 13.00’te CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı kabul edecek.



Akıncının görüşmede Erhürman’a hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, 24 Ocak’ta kendine tevdi edilen hükümeti kurma görevini iade etmek üzere, bugün saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Akıncı’yı ziyaret edecek.