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Akıncı, 3’lü görüşme öncesi açıklama yaptı

24 Kasım 2019 Pazar 15:57
Akıncı, 3’lü görüşme öncesi açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Berlin’e hareket etmeden önce Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yaptı. Akıncı, görüşmenin açık bir gündemle yapılacağını bu nedenle görüşmeden büyük beklentilerin olmaması gerektiğini söyledi.

Akıncı’nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

BM Genel Sekreteri Guterres, derinliğine bir değerlendirme çağrısında bulunmuştu.

Aradan bir yıl geçtikten sonra tarafların rızasıyla Lute’u referans kavramları çerçevesinde görevlendirdi.

Lute bir buçuk yıl süren dönemde özellikle 2 taraf ve garantörle diyalog sürdürdü. Eylül’ün ilk haftası ciddi görüşmeler yapıldı.

Mesafe alındı, ancak tümü ile sonuçlandırmak mümkün olmadı. Bu arada Temmuz ayında BM Genel Sekreteri Guterres ile ayarı ayrı görüştük. New York’ta genel kurul çerçevesinde ayrı ayrı görüşme genel kurul sorası 3’lü görüşme isteğini duyurdu.

Kendisi ile görüşmememizde, 3’lü-5’li toplantılara açık olduğunu, her ikisinin olabileceğini ancak bu aşamada 3’lü görüşmeyi öncelikli ve yararlı olacağını düşündüğünü aktardı.

“5’li görüşme için ciddi hazırlık gerek”

Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle devam etti: 5’li görüşme için iyi bir hazırlık yapılması gerek. Guterres yeni bir başarısızlığın Kıbrıs için iyi olmayacağını belirtti. Berlin’deki 3’lü görüşmenin perde gerisi böyle gelişti.

“Guterres’in olumlu katkı yapmasını istiyoruz”

Bizim tavrımız başından beri gerçekçi ve geçerli politikaların BM parametrelerinden ayrılmamak olduğunu aktardık.

Ucu açık süreçlerin artık geçmişe ait, sırf müzakere için müzakere dönemi kapandı.

Berlin’e açık bir gündemle gidiyoruz, hangi noktadayız tespit edeceğiz, yol haritasını birlikte çizmek için gidiyoruz.

Guterres’in gösterdiği ilgi oldukça önemli.  2 yıldır böylesi bir inisiyatifi almadı. Ancak gelinen noktada içinde bulunulan konjonktürün de iyice değerlendirilmesi için Guterres böyle bir karar aldı.

Adadaki ve denizlerdeki doğal zenginlikler adil paylaşılmalı, her iki tarafa da yarar getirecektir.

İş birliği diyalog gerek, hareket emek gerek.

Süreç bizi çözüme ulaştırsın.  Çözüm, barış ve huzur getirecek. Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişki, Türkiye-AB arasındaki ilişki daha iyiye gitsin, adamızın barış ve istikrara katkı yapmasını istiyoruz.

Berlin toplantısının olumlu sonuçlar üretmesini diliyorum. Büyük beklentiler yaratmak istemem. Bizim yapıcı tavrımızın haklarımızı koruyarak istikrarlı bir şekilde çözüme hizmet eden tavrımızın karşılık bulmasını temenni ediyorum. Guterres’in olumlu katkı yapmasını istiyoruz.

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