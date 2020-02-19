Akıncı, affedilecek bir şey yapmadığını söyledi

Cumhurbaşkanı Akıncı yeniden seçilmesi halinde affedilecek bir şey yapmadığı için kimseden af beklemediğini söyleyerek kendisinin devletler arası ilişkiden söz ettiğini belirtti.

Akıncı, KKTC'nin olası bir anlaşmada ortadan kalkmayacağını dönüştürüleceğini anlattı.

Akıncı diyalog ve istişarenin elbette devam edeceğini ancak devletler arası ilişkinin önemli olduğunu vurguladı.

"ŞU ANDA FEDERASYONDAN BAŞKA BİR MODEL GÖRÜNMÜYOR"

Cumhurbaşkanı Akıncı neden aday olduğuna açıklık getirirken Kıbrıs konusunda siyasi eşitlik etkin katılım noktasına gelindiğini bu fırsatın kapıyı yeniden çalacağını belirterek bunun kendisi için motivasyon olduğunu kaydetti.

Şu anda federasyondan başka bir model görünmediğini federal çözümden uzaklaşılması halinde bölünmüşlüğün perçinleneceğini anlattı. Bölünmüşlüğün ne Kıbrıs'a ne de Türkiye'ye yarar sağlayacağını belirten Akıncı, hidrokarbon konusunda ise uzlaşı sağlanabileceğini ancak buna da Rum tarafının karşı çıktığı vurguladı.

"MÜZAKERELER ESKİSİ HİBİ OLMAYACAK, SONUÇ ODAKLI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakerelerin artık eskisi gibi olmayacağını sonuç odaklı olacağını belirtti. Gelinen noktada beşli konferansın toplanacağını ve bu toplantıya katılmaktan başka ne yapılabileceğini soran Akıncı bu toplantının birkaç ay içinde olacağını anlattı. Genel Sekreterin başarırsızlık istemediğini belirten Akıncı, Türkiye'nin siyasi eşitliği ön planda tuttuğunu akıl yolunun da bu olduğunu ifade etti.