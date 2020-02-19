Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

Akıncı, affedilecek bir şey yapmadığını söyledi

Cumhurbaşkanı Akıncı yeniden seçilmesi halinde affedilecek bir şey yapmadığı için kimseden af beklemediğini söyleyerek kendisinin devletler arası ilişkiden söz ettiğini belirtti.

19 Şubat 2020 Çarşamba 21:15
Akıncı, affedilecek bir şey yapmadığını söyledi
banner48

Cumhurbaşkanı Akıncı yeniden seçilmesi halinde affedilecek bir şey yapmadığı için kimseden af beklemediğini söyleyerek kendisinin devletler arası ilişkiden söz ettiğini belirtti.

Akıncı, KKTC'nin olası bir anlaşmada ortadan kalkmayacağını dönüştürüleceğini anlattı.

Akıncı diyalog ve istişarenin elbette devam edeceğini ancak devletler arası ilişkinin önemli olduğunu vurguladı.

"ŞU ANDA FEDERASYONDAN BAŞKA BİR MODEL GÖRÜNMÜYOR"

Cumhurbaşkanı Akıncı neden aday olduğuna açıklık getirirken Kıbrıs konusunda siyasi eşitlik etkin katılım noktasına gelindiğini bu fırsatın kapıyı yeniden çalacağını belirterek bunun kendisi için motivasyon olduğunu kaydetti.

Şu anda federasyondan başka bir model görünmediğini federal çözümden uzaklaşılması halinde bölünmüşlüğün perçinleneceğini anlattı. Bölünmüşlüğün ne Kıbrıs'a ne de Türkiye'ye yarar sağlayacağını belirten Akıncı, hidrokarbon konusunda ise uzlaşı sağlanabileceğini ancak buna da Rum tarafının karşı çıktığı vurguladı.

"MÜZAKERELER ESKİSİ HİBİ OLMAYACAK, SONUÇ ODAKLI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakerelerin artık eskisi gibi olmayacağını sonuç odaklı olacağını belirtti. Gelinen noktada beşli konferansın toplanacağını ve bu toplantıya katılmaktan başka ne yapılabileceğini soran Akıncı bu toplantının birkaç ay içinde olacağını anlattı. Genel Sekreterin başarırsızlık istemediğini belirten Akıncı, Türkiye'nin siyasi eşitliği ön planda tuttuğunu akıl yolunun da bu olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 19.02.2020 22:31
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıCumhurbaşkanlığı Seçimleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Adalı 2020-02-19 23:37:59

Günah çıkartma seansları başladı, damadın günah nasıl çıkartılır iyi bilir. Danışırsan sana yardımcı olur...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Daş 2020-02-20 00:42:10

Seçilmesi çok zor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet assn 2020-02-19 23:42:31

Yuruyuver macrona palikaryaya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Akıncı’nın ortak yayında yaptığı açıklamalar
Akıncı’nın ortak yayında yaptığı açıklamalar
"Haincilik ve Rumculuk söylemleri yanlış"
"Haincilik ve Rumculuk söylemleri yanlış"
Tatar: Önemli olan KKTC’nin istikrarını korumak
Tatar: Önemli olan KKTC’nin istikrarını korumak
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim