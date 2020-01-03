Akıncı, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle öğrencilere iklim değişikliği anlatılıyor, su ve enerji tasarrufu konularında uygulamalı eğitim veriliyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, proje kapsamında Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nu ziyaret etti.

Akıncı: “Hedef daha yaşanabilir, daha güzel, daha temiz, daha yeşil bir çevre” dedi.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek “Sevgili çocuklar sizlerle bir arada olmak büyük mutluluk. Bugün güzel bir amaç için aranızdayız. Cumhurbaşkanlığından gelen arkadaşlarımız sizlerle konuştular, sizler için bir kitap hazırlıyorlar. O kitabı da yakın zamanda sizlere ulaştıracağız, bütün amaç daha yaşanabilir, daha güzel, daha temiz, daha yeşil bir çevre. Bunun için akılcı olmamız lazım, tasarruflu olmamız lazım, doğru şeyler yapmamız lazım, yanlışlardan mümkün olduğunca uzaklaşmamız lazım. Bizlerin devlet olarak yapacakları var, sizlerin evlerinizde yapacaklarınız var, okullarda öğrenecekleriniz var. Hep beraber bunları yapmayı başardıkça daha güzel daha iyi bir ülke haline geleceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın çocuk haklarıyla ilgili hazırladığı “Haklarımı Biliyorum” kitabının ardından, çocukların çevre sorumluluklarını anlatan yeni bir kitabın hazırlandığı bilgisini de verdi.

Çocuklara başarılar dileyen Akıncı, çocuklar çevre bilinci ile yetişirse gelecek kuşakların daha az sıkıntı yaşayacağını kaydetti.

Sınıfları da gezerek, öğrencilerle çevre farkındalığı ve iklim değişikliği hakkında sohbet eden Cumhurbaşkanı Akıncı, öğrencilerin çevre ve birçok farklı konudaki sorularını da yanıtladı.

Proje kapsamında öğrendiklerini anlatarak, çevre konusunda öğrendiklerini uygulama sözü veren öğrenciler, Cumhurbaşkanı ve eşinden, dikmek için fidan istediler.

BRT/Mail