Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...

Akıncı, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nu ziyaret etti

Okullardaki “İklim Değişikliği” konulu eğitimler sürüyor.

03 Ocak 2020 Cuma 17:58
Akıncı, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle öğrencilere iklim değişikliği anlatılıyor, su ve enerji tasarrufu konularında uygulamalı eğitim veriliyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, proje kapsamında Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nu ziyaret etti.

Akıncı: “Hedef daha yaşanabilir, daha güzel, daha temiz, daha yeşil bir çevre” dedi.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek “Sevgili çocuklar sizlerle bir arada olmak büyük mutluluk. Bugün güzel bir amaç için aranızdayız. Cumhurbaşkanlığından gelen arkadaşlarımız sizlerle konuştular, sizler için bir kitap hazırlıyorlar. O kitabı da yakın zamanda sizlere ulaştıracağız, bütün amaç daha yaşanabilir, daha güzel, daha temiz, daha yeşil bir çevre. Bunun için akılcı olmamız lazım, tasarruflu olmamız lazım, doğru şeyler yapmamız lazım, yanlışlardan mümkün olduğunca uzaklaşmamız lazım. Bizlerin devlet olarak yapacakları var, sizlerin evlerinizde yapacaklarınız var, okullarda öğrenecekleriniz var. Hep beraber bunları yapmayı başardıkça daha güzel daha iyi bir ülke haline geleceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın çocuk haklarıyla ilgili hazırladığı “Haklarımı Biliyorum” kitabının ardından, çocukların çevre sorumluluklarını anlatan yeni bir kitabın hazırlandığı bilgisini de verdi.

Çocuklara başarılar dileyen Akıncı, çocuklar çevre bilinci ile yetişirse gelecek kuşakların daha az sıkıntı yaşayacağını kaydetti.

Sınıfları da gezerek, öğrencilerle çevre farkındalığı ve iklim değişikliği hakkında sohbet eden Cumhurbaşkanı Akıncı, öğrencilerin çevre ve birçok farklı konudaki sorularını da yanıtladı.

Proje kapsamında öğrendiklerini anlatarak, çevre konusunda öğrendiklerini uygulama sözü veren öğrenciler, Cumhurbaşkanı ve eşinden, dikmek için fidan istediler.

BRT/Mail

Anahtar Kelimeler:
AkıncıOkulHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: Dedikoduyla bizi etki altına alma çabalarına da gülüp geçeceğiz
Taçoy: Dedikoduyla bizi etki altına alma çabalarına da gülüp geçeceğiz
Gıda analiz sonuçları açıklandı!
Gıda analiz sonuçları açıklandı!
Bay-Sen: Zamları geri alın…
Bay-Sen: Zamları geri alın…
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim