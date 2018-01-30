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Akıncı: "Ana muhalefet önemli bir görev"

Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından 24 Ocak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkanı Özgürgün, görevi iade etti. Akıncı ana muhalefetin önemli bir görev olduğuna dikkat çekti...

30 Ocak 2018 Salı 13:55
Akıncı: "Ana muhalefet önemli bir görev"
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından 24 Ocak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, görevi iade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü kabul etti.

Yaptığı temaslar sonucunda sadece DP’den yeşil ışık alan ancak, Demokrat Parti, Parti Meclisi’nden de dün akşam çıkan 4’lü koalisyon kararının ardından Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümet kurma görevini iade etti..

7 Ocak tarihinde gerçekleştirilen erken genel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan UBP’ye Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hükümeti kurma görevi verilmişti.

SAAT 13:00'TE ERHÜRMAN'LA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı, UBP’nin görevi iade etmesinin ardından saa 13.00’de  seçimden ikinci parti olarak çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, görevin iade edilmesi öncesinde kısa birer açıklama yaptılar.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, kendisine tevdi edilen hükümeti kurma görevini bir sonuca ulaşamamış olmasından dolayı iade etttiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, gelinen aşamada hükümet için farklı bir model olduğunun görüldüğünü belirterek, güvenoyu alabileceğine inandıkları ve seçimden ikinci parti çıkan partiye görevi vereceklerini açıkladı.

AKINCI: "MUHALEFERT ÖNEMLİ BİR GÖREV"

Ana muhalefetin önemli bir görev olduğunu belirten Akıncı, ülkenin yararına ve toplum çıkarlarına olan konularda işbirliği yapabilmenin önemine işaret etti.

Akıncı, UBP’nin yürüteceği ana muhalefet görevini en iyi şekilde yapacağı inancında olduğunu da sözlerine ekledi.

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iskele gençlik 2018-01-30 14:07:34

sayın akıncı sizin de o koltukta az süreniz kaldı.bilin ki bir daha seçilemeyeceksiniz.zaten nasıl seçildiniz az cok herkes biliyor.

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iskele gençliğe cevap 2018-01-30 15:25:11

İskele Gençlik herkes biliyorki hakkıyla kazanan Akıncı gerçekten çok onurlu ve gurur verici bir yönetici. Zaten hiç tasan olmasın maraz etme da Akıncı seçimlere bile girmeycek. Birazcık hevesin gursacığında galdı gibi ama alışacan böyle onursuz hayallernin gerçeğine.

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