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Akıncı, Anafartalar Lisesi ile Girne Turizm Meslek Lisesi’ni ziyaret etti

13 Ocak 2020 Pazartesi 16:49
Akıncı, Anafartalar Lisesi ile Girne Turizm Meslek Lisesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anafartalar Lisesi ile Girne Turizm Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, okullara gelişinde, Anafartalar Lisesi Müdürü Erbil Hüryaşar, Girne Turizm Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Yıldızdoğan, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı ve eşi Meral Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında okullarda verilen eğitim ve iklim değişikliğiyle ilgili öğretmenlerle sohbet etti.

Çocuklara güzel alışkanlıklar kazandırılmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı olarak çevreye çok büyük önem verdiklerini ve çevreye ve çocuklara yatırımın geleceğe yatırım olduğunu söyledi.

Öğretmenlere Kıbrıs sorunu konusunda gelinen süreçle ilgili bilgi de veren Cumhurbaşkanı Akıncı, öğretmenlerin çeşitli konulardaki sorularını da yanıtladı.

Öğretmenler de, ziyaretten ve Cumhurbaşkanı ile samimi ortamda sohbet etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı’na teşekkür ettiler.

DB/MAİL

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Akıncı
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