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Akıncı, Anastasiadis ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu akşam Rum lider Nikos Anastasiades ile telefonda görüştü.

18 Mart 2020 Çarşamba 22:35
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Akıncı, Anastasiadis ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu akşam Rum lider Nikos Anastasiades ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi çerçevesinde işbirliğinin devamının önemi üzerinde duruldu.

Ortak komite çerçevesinde tespit edilen ihtiyaçların temininde BM ve AB gibi kurumlar nezdinde yapılması gereken girişimler konusu da ele alındı.

Bu konuda her türlü çabanın gösterilmesi üzerinde anlayış birliğine varıldı.

Liderler, ortak tehdide karşı birlikte mücadele etme konusundaki kararlılıklarını yinelediler.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıNikos Anastasiades
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