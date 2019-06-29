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Akıncı, Anastasiadis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu

Liderler, ilk fırsatta bir araya gelme konusunda uzlaştı

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:44
Akıncı, Anastasiadis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Limasol’da geçirdiği kaza sonucu kalçası kırılarak hastaneye kaldırılan Rum Lider Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Telefon görüşmesinde iki lider, Anastasiadis’in tedavisinin tamamlanmasından sonra ilk fırsatta bir araya gelme konusunda uzlaşmaya vardılar.

Cumhurbaşkanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Limasol’da geçirdiği kaza sonucu kalçası kırılarak hastaneye kaldırılan Rum Lider Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Telefon görüşmesinde iki lider, Anastasiadis’in tedavisinin tamamlanmasından sonra ilk fırsatta bir araya gelme konusunda uzlaşmaya vardılar. İki lider söz konusu buluşmada özellikle yeni güven artırıcı önlemler konusunda da ilerleme sağlamayı kararlaştırdılar”

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Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisCumhurbaşkanı Mustafa AkıncıLimasolTELEFONHaberGündemKıbrıs
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