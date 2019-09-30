Akıncı: Andaç’ın yaşama veda ettiğini üzüntüyle öğrendim

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eski bakanlardan Erol Kazım Andaç’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Akıncı sosyal medya aracılığıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

“New York’ta olduğumuz bu günlerde ne yazık ki peş peşe vefat haberleri alıyoruz. Erol Kazım Andaç’ın da yaşama veda ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Toplumumuza gençlik yıllarında bir sporcu, yeri geldiğinde bir Mücahit komutanı, siyasal yaşamda bir bakan olarak da hizmet vermiş mütevazi kimliği ile tanıdığımız Erol Kazım Andaç’a Tanrı’dan rahmet dilerim. Değerli eşi ve evlatlarının acısını paylaşır tüm sevenlerine ve toplumumuza başsağlığı dilerim”

(BRT/SM)