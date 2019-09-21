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Akıncı, Arapköy ve Çatalköy’ü ziyaret etti

Akıncı, geçtiğimiz hafta Çatalköy’de mühimmat deposunda gerçekleşen patlamadan etkilenen Arapköy ve Çatalköy’ü ziyaret ederek, bölge halkıyla buluştu.

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:54
Akıncı, Arapköy ve Çatalköy’ü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçtiğimiz hafta Çatalköy’de mühimmat deposunda gerçekleşen patlamadan etkilenen Arapköy ve Çatalköy’ü ziyaret ederek, bölge halkıyla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 10.00’nda eşi Meral Akıncı’yla ilk olarak Çatalköy’ü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, burada Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Çatalköy Muhtarı Yusuf Sipahi tarafından karşılandı.

Köy meydanında yurttaşla bir araya gelen Cumhurbaşkanı, bölge halkına geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, patlamanın Çatalköy’de yarattığı fiziksel etkiyle ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, köy halkının sorunlarını dinleyip, Kıbrıs sorunundaki çeşitli konulardaki soruları da yanıtladı.

Başbakan Ersin Tatar’ın, Türkiye ziyaretinde kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin sorulan bir soruya karşılık Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sayın Tatar’ın ‘macera’ dediği halkımızın desteği ile yürüttüğümüz, siyasal eşitlik temelinde iki kurucu devletli, iki kesimli federal çözüm hedefimizdir; ‘marjinal azınlık gruplar’ ve ‘Akıncı’nın arkadaşları’ ise, halkımızın çok ciddi bir çoğunluğudur. Bu gerçeği bugün göremeyenler, günü geldiğinde anlayacaklardır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Çatalköy’ün ardından Arapköy’e geçti.

Burada köy muhtarı Tuncay Balkaya tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı, köy halkı ile bir araya gelerek bölgedeki sorunları dinledi.

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AkıncıArapköyÇatalköyZiyaretHalk
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