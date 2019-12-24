Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, araştırmacı resim sanatçısı Feza Aygın’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre saat 10.30’da gerçekleşen kabulde, Feza Aygın, cemile çiçeğinden kendi yöntemiyle ürettiği kağıtları ve bu kağıtları kullanarak yarattığı sanat eserlerini Cumhurbaşkanı Akıncı’yla paylaştı.

Görüşmede, cemile çiçeğinden kağıt üretilmesinin çevreye yapacağı katkının altını çizen Aygın, buluşuyla ne gibi üretimler yapılabileceğiyle ilgili Cumhurbaşkanı’yla görüş alış verişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da geri dönüşümün ve ekolojik kaygılarla hareket edilmesinin önemine vurgu yaparak, Feza Aygın’ı buluşundan ötürü tebrik ederek başarılar diledi.

(BRT/MAIL)