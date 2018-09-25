Akıncı: Artık takvimli ve sonuç odaklı bir süreç zorunludur

Cumhurbaşkanı Akıncı, adadan ayrılmadan önce Ercan Havaalanında basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, her yılın Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarının birçok uluslararası temas ve faaliyete sahne olduğunu belirtti.

Akıncı,“Bu bağlamda bizler de genellikle her yıl bu dönemlerde New York’a gitmekte ve çeşitli temaslar yapmaktayız. Bu temasların kuşkusuz ki en önemlisi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile olan görüşmedir. Bugün de New York’a gitmek üzere yola çıkıyoruz. Şu an itibarıyla saptanmış olan bazı üst düzey görüşmelerimize, yarından itibaren başlayıp hafta sonunda da, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile tamamlamayı ümit ediyoruz.”diye konuştu.

Akıncı, bu yılki temasın diğer yıllardan farklı bir yanı olduğunu belirterek, Geçici Özel Danışman Lute’un tüm ilgili taraflarla görüştüğünü ve raporunu Genel Sekretere sunmasının beklendiğini kaydetti.

Mustafa Akıncı, Genel Sekreter Guterres’in ise bu rapor ışığında değerlendirmelerini taraflarla paylaşıp bundan sonrası için tarafların düşüncelerini almak isteyeceğini söyledi.

Akıncı, Kıbrıs sorununda artık eski müzakere süreçleri döneminin kapandığını belirterek, artık takvimli ve sonuç odaklı bir sürecin gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Siyasi irade ve kararlılıkla davranılması artık zorunlu hale gelmiştir.”dedi.

Kıbrıs Türk tarafının, çözüme ulaşmak ve barış içinde bir geleceği kurmak yönünde yıllarca çaba harcadığını anlatan Cumhurbaşkanı, buna rağmen bir sonuca ulaşılamamasının çeşitli nedenleri olduğunu söyledi.

Akıncı, bu nedenlerin en önemlisinin, Rum tarafının yetkiyi ve refahı Kıbrıslı Türklerle federal bir ortaklıkta gerçek anlamda paylaşmayı içine sindirememesi olduğunu kaydetti.

“Ancak New York arifesinde hedefim yeni bir karşılıklı suçlama kampanyası başlatmak değildir.” Diye konuşan Mustafa Akıncı, New York’a yapıcı bir ruhla, makul ve uygulanabilir olanda uzlaşma arzusu ile gideceğini ifade etti.

Akıncı,“Çok açıktır ki çözümsüzlüğün devamı Kıbrıs’ta her iki toplumu da olumsuz olarak etkileyecektir”

dedi.

Mustafa Akıncı, karşılıklı kabul edilebilecek bir çözümün hem Kıbrıs’ın her iki toplumuna ve diğer farklı topluluklara, hem de iki garantör ülke olarak Türkiye ve Yunanistan’a da yarar getireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, “Zaten oldukça karmaşık durumda olan Doğu Akdeniz yeni gerginliklere değil, yeni işbirliklerine sahne olacaktır.”dedi.

Akıncı, “Bir yandan Kıbrıs’ta çözüm yönünde ilerleme, öte yandan bizim de hakkımız olan doğal gazda işbirliği, bunun yanında Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde gümrük birliği güncellemesi ile başlayarak, yeni bir ivmenin yakalanması tüm ilgili taraflara yarar sağlayacak gelişmeler olarak görülmelidir. Kısacası ortak vizyon bu olmalıdır.” ”diye konuştu.

Buna aykırı gelişmelerin, Kıbrıs’ta çözüme katkı sağlamaktan çok uzak davranışlar olduğunu belirten Akıncı, “Kıbrıs sorunu sadece kendi içinde bir sorun olmadığını ve bunun çok ötesinde boyutları olan bir konu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu bağlamda Kıbrıs’ın kendi içinde olanlar kadar, etrafında olanların da çok büyük rolü vardır. Geldiğimiz aşamada makul noktada buluşabilmek ve çözüm ve barış yolunda toplumlarımıza önderlik edebilmek tarihi bir sorumluluktur. Bu sorumluluk sadece bana değil, aynı zamanda Sayın Anastasiadis’e de düşmektedir. Bunun da ötesinde ilgili tüm diğer tarafların da yardımcı olmasının zorunluluğu vardır” dedi.

Akıncı, Kıbrıs Türk halkının yetkilendirdiği bir Cumhurbaşkanı olarak sadece Kıbrıs Türk Toplumu adına konuşabileceğini belirterek, bunu yaparken de, Kıbrıslı Türklerin haklarının, özlemlerinin ve kaygılarının bilincinde olarak hareket edeceğinin altını çizdi.

Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının siyasi örgütlerinin, sivil toplumunun aktif katılımının ve Türkiye ile yakın istişarenin her zaman olduğu gibi şimdi de gerekli olacağını ifade ederek, “Belli bir noktada 2004’teki gibi bir karar anı söz konusu olursa eğer, bunun da halkımızın özgür iradesi ile gerçekleşeceği öteden beri bilinen bir husustur. Bugün o noktada değiliz.”diye konuştu.

“Ancak geleceğe dair zemini olmayan boş umutlar pompalamak ne kadar yanlışsa hep kara senaryoları kader olarak benimsemek de o kadar yanlıştır.”diyen Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk tarafı olarak, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de barış ve işbirliği koşullarının oluşması için bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de katkı yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.