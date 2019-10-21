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Akıncı, Bağlıköy 6. Geleneksel Paluze Günü etkinliğine katıldı

Akıncı’ya, Bağlıköy’de ilgi ve sevgi gösteren esnaf, yurttaş ve turistler, Cumhurbaşkanı’yla hatıra fotoğrafı çektirdi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 11:30
Akıncı, Bağlıköy 6. Geleneksel Paluze Günü etkinliğine katıldı

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği ile Lefke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Bağlıköy 6. Geleneksel Paluze Günü etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Paluze Günü’nde stant açan esnaftan alışveriş yapan Cumhurbaşkanı; köy kahvesinde yurttaşla birlikte kahve içerek sohbet etti, bölge halkının sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Bağlıköy’de ilgi ve sevgi gösteren esnaf, yurttaş ve turistler, Cumhurbaşkanı’yla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Son Güncelleme: 21.10.2019 11:37
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberPalüzeGeleneksel6BağlıköyAkıncı
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