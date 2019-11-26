Akıncı: Bahardan sonra 5’li bir görüşme beklenebilir

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’de gerçekleştirilen 3’lü zirvenin ardından az önce adaya geldi.

Ercan Havalimanı’nda basın mensuplarını karşısına geçen Mustafa Akıncı, zirveyi değerlendirdi.

Akıncı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

5’li konferans için genel sekreter uygun bir aşama kelimesini kullandı. Bu çok açıktır. İngiltere ve bizde önümüzde seçim var. Yunanistan’da yeni kurulan bir hükümet var. Türkiye’nin de kendine göre gündemleri var. Guterres 5’li için çok hızlı hareket etmeyeceğini bize belli etti.

Gerçekçi beklenti bahardan sonra bir hareketlenmenin yeniden başlayacağı öngörülüyor. Türkiye benim 2 yıldır ne yaptığımı ayrıntılı olarak biliyor. Hükümete de aynı şekilde bu bilgiler aktarılıyor.

Halkımıza da belirli zaman diliminde bilgi aktarımı yapıyoruz.

Berlin zirvesi öncesinde Türkiye ile bir istişaremiz olmadı.