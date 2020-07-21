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Akıncı, Bakiye Kürtoğlu ve beraberindeki öğrencileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakiye Kürtoğlu ve beraberindeki öğrencileri kabul ederek görüştü.

21 Temmuz 2020 Salı 12:16
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Akıncı, Bakiye Kürtoğlu ve beraberindeki öğrencileri kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Lefkoşa İzcilik Derneği’nin 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı’nın katkılarıyla Lefke’de yaptığı “Gezi Gözlemle Ülkemi Tanıyorum” kampından esinlenen “Doğa Lefke’de” adlı öykü kitabı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya takdim edildi.

Kitabın gezi-gözlem, izcilik ve doğa konularının yanında coğrafi bilgileri de içerdiğini kaydeden Bakiye Kürtoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya verdiği destekten ötürü teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Doğa Lefke’de” adlı öykü kitabını kaleme alan Bakiye Kürtoğlu’nu tebrik ederek Lefkoşa İzcilik Derneği’ne çalışmalarında başarılar diledi.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncı
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