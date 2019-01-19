Akıncı: Bayrak üstünden ucuz siyaset alışkanlığı hala bitmedi

Cumhurbaşkanı Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Toplantının niteliğine göre davranılır ve yabancılarla görüşülecek mekanlarda sembol empozesi yapılmaz öteden beri….Gelenlere düşüncelerimizi anlatmayı tercih ederiz. Tekrar ediyorum; bu hep böyle oldu. Yabancı devlet adamlarının Rum engelini aşabildikleri oranda geldikleri tek yer de Cumhurbaşkanlığı … Resmen tanımasalar da…Yabancı devlet yetkilileri ve büyükelçiler dışında makamımıza gelmek cesaretini gösteren az sayıda Rum örgütüne de aynı şekilde davranmak , onlar talep etmeseler de, doğru bir yaklaşımdır. Bu konuyu saldırı vesilesi yapanların belirttiklerimi bilmediklerini düşünmüyorum. Bilerek yapıyorlar..Ama halkımızın gerçeği bilmesinin gerekli olduğu inancıyla bu paylaşımı yapmayı gerekli gördüm. Herkese iyi akşamlar..”
Sn. Akıncı sallamayın. Ben Türkiye'de okuyucu yorumlarını okuyorum. İnanın Dünya'da hiçbir milletin fertleri bu kadar birbirine kin, düşmanlık, cekememezlik, hüsümet, saygısızlik, nefret gibi kötü parametrelere sahip değildir. Kavga gürültü saldırganlık ve yukarıda saydığım özellikler kesin
olarak genlerine işlemiştir. İşte o yüzden bu parametrelere sahip seçmenin oyunu kazanmak için seviye yerle yeksan edilmektedir.
Erdoğan bu söylediğim insanları doldurup, doldurup kullanıyor.
Memleketteki huzur, refah, sukunet, gelişmemişlik umurlarında bile değil. YDP de benzer insanların oylarına taliptir.O insanların oranı Aziz Nesimin ifade ettiği seviyelerdedir.
Karanlık günler uzak değildir!
Toplum olarak hak ettik, müstehaktır.
kansız
Bak gördüm mü? Adamın beyni ve mentalitesi sadece kansız demeye yetti. Onlara bir iki birşey ezberletecen sonra da kullan kullanabildiği kadar.
Cehalet en büyük tehlikedir.
Allah'ım ya bizi cehaletten ya da cahillerden kurtar! Hangisi olursa razıyım, Allah'ım.
Amin!
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bayrak üstünden ucuz siyaset alışkanlığı hala bitmediğini açıkladı..
Den durun Gumbarede
Dunyanın Hıc bır yerınde Bayraksız Dıs Devlet zıyaretlerı Yapılmaz
Bayraktan Hoslanmadıgını soyle söz sana oy verecem
Kıvırmak yakısmıyor
Millet bayrağın manasını bilmez. Kendilerine güç bela ezberletilen slogan ve şiirlerden, kırmızı rengi kan zanneden şapşulliler var. Taraftarlar da bu mealde kanlarını kulüp ün renginde olduğunu söyler. Bu sadece Türk milletinde böyledir. Nedeni, birkaç şiir ve slogan'dan ve kapasitesiz insanları kapasitesizlikleri yüzünden etkileycek mantıklı bir yol bulunamadığındandır.
Bayrak; okul, üniversite, kurum, kulüp, ülke, birlik gibi yapıların sembolü ve onların egemenliğini temsil eder.
Millet bayrağın manasını bilmez. Kendilerine güç bela ezberletilen slogan ve şiirlerden, kırmızı rengi kan zanneden şapşulliler var. Taraftarlar da bu mealde kanlarını kulüp ün renginde olduğunu söyler. Bu sadece Türk milletinde böyledir. Nedeni, birkaç şiir ve slogan'dan ve kapasitesiz insanları kapasitesizlikleri yüzünden etkileycek mantıklı bir yol bulunamadığındandır.
Bayrak; okul, üniversite, kurum, kulüp, ülke, birlik gibi yapıların sembolü ve onların egemenliğini temsil eder.
Kendimize bir bayrak yarattık. Zannettik ki bayrak herşeydir. Dünya'nın en büyük bayrağını da yaptık.. Beşparmaklarda. Dünya'da kimsenin tanımadığı bayrak da o. O zaman bayrak nedir?