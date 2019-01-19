Akıncı: Bayrak üstünden ucuz siyaset alışkanlığı hala bitmedi

Cumhurbaşkanı Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

üstünden ucuzalışkanlığı hala bitmedi. Neymiş, Rum derneği ziyaretimize geldiği için bayraklar salondan çıkarılmış..Bir kaç gün önce Spehar geldiğinde de yoktu..Lute geldiğinde de…Onu görmediniz mi? AB komisyonu başkanı Junker, AP başkanı Shultz ve daha bir çok yabancı dışişleri bakanı, devlet adamı geldiğinde de…Ve bu durum yeni değil, benden önce de hep böyle oldu. Cumhurbaşkanlığında bina girişinde sabit direklerde bayraklarımız var, her geleni karşılayan…Bir de bina içinde seyyar olanlar var.

Toplantının niteliğine göre davranılır ve yabancılarla görüşülecek mekanlarda sembol empozesi yapılmaz öteden beri….Gelenlere düşüncelerimizi anlatmayı tercih ederiz. Tekrar ediyorum; bu hep böyle oldu. Yabancı devlet adamlarının Rum engelini aşabildikleri oranda geldikleri tek yer de Cumhurbaşkanlığı … Resmen tanımasalar da…Yabancı devlet yetkilileri ve büyükelçiler dışında makamımıza gelmek cesaretini gösteren az sayıda Rum örgütüne de aynı şekilde davranmak , onlar talep etmeseler de, doğru bir yaklaşımdır. Bu konuyu saldırı vesilesi yapanların belirttiklerimi bilmediklerini düşünmüyorum. Bilerek yapıyorlar..Ama halkımızın gerçeği bilmesinin gerekli olduğu inancıyla bu paylaşımı yapmayı gerekli gördüm. Herkese iyi akşamlar..”