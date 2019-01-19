Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
banner40

Akıncı: Bayrak üstünden ucuz siyaset alışkanlığı hala bitmedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bayrak üstünden ucuz siyaset alışkanlığı hala bitmediğini açıkladı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 10:22
Akıncı: Bayrak üstünden ucuz siyaset alışkanlığı hala bitmedi

Cumhurbaşkanı Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

banner41
 “Bayrak üstünden ucuz siyaset alışkanlığı hala bitmedi. Neymiş, Rum derneği ziyaretimize geldiği için bayraklar salondan çıkarılmış..Bir kaç gün önce Spehar geldiğinde de yoktu..Lute geldiğinde de…Onu görmediniz mi? AB komisyonu başkanı Junker, AP başkanı Shultz ve daha bir çok yabancı dışişleri bakanı, devlet adamı geldiğinde de…Ve bu durum yeni değil, benden önce de hep böyle oldu. Cumhurbaşkanlığında bina girişinde sabit direklerde bayraklarımız var, her geleni karşılayan…Bir de bina içinde seyyar olanlar var.

Toplantının niteliğine göre davranılır ve yabancılarla görüşülecek mekanlarda sembol empozesi yapılmaz öteden beri….Gelenlere düşüncelerimizi anlatmayı tercih ederiz. Tekrar ediyorum; bu hep böyle oldu. Yabancı devlet adamlarının Rum engelini aşabildikleri oranda geldikleri tek yer de Cumhurbaşkanlığı … Resmen tanımasalar da…Yabancı devlet yetkilileri ve büyükelçiler dışında makamımıza gelmek cesaretini gösteren az sayıda Rum örgütüne de aynı şekilde davranmak , onlar talep etmeseler de, doğru bir yaklaşımdır. Bu konuyu saldırı vesilesi yapanların belirttiklerimi bilmediklerini düşünmüyorum. Bilerek yapıyorlar..Ama halkımızın gerçeği bilmesinin gerekli olduğu inancıyla bu paylaşımı yapmayı gerekli gördüm. Herkese iyi akşamlar..”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı AkıncıBayrakSiyasetHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Doğru Söz 2019-01-19 11:45:15

Sn. Akıncı sallamayın. Ben Türkiye'de okuyucu yorumlarını okuyorum. İnanın Dünya'da hiçbir milletin fertleri bu kadar birbirine kin, düşmanlık, cekememezlik, hüsümet, saygısızlik, nefret gibi kötü parametrelere sahip değildir. Kavga gürültü saldırganlık ve yukarıda saydığım özellikler kesin
olarak genlerine işlemiştir. İşte o yüzden bu parametrelere sahip seçmenin oyunu kazanmak için seviye yerle yeksan edilmektedir.
Erdoğan bu söylediğim insanları doldurup, doldurup kullanıyor.
Memleketteki huzur, refah, sukunet, gelişmemişlik umurlarında bile değil. YDP de benzer insanların oylarına taliptir.O insanların oranı Aziz Nesimin ifade ettiği seviyelerdedir.
Karanlık günler uzak değildir!
Toplum olarak hak ettik, müstehaktır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
kansızlar 2019-01-19 11:58:55

kansız

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Doğru Söz 2019-01-19 12:11:55

Bak gördüm mü? Adamın beyni ve mentalitesi sadece kansız demeye yetti. Onlara bir iki birşey ezberletecen sonra da kullan kullanabildiği kadar.
Cehalet en büyük tehlikedir.
Allah'ım ya bizi cehaletten ya da cahillerden kurtar! Hangisi olursa razıyım, Allah'ım.
Amin!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Neçinda den 2019-01-19 13:07:07

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bayrak üstünden ucuz siyaset alışkanlığı hala bitmediğini açıkladı..
Den durun Gumbarede
Dunyanın Hıc bır yerınde Bayraksız Dıs Devlet zıyaretlerı Yapılmaz
Bayraktan Hoslanmadıgını soyle söz sana oy verecem
Kıvırmak yakısmıyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Doğru Söz 2019-01-19 13:37:35

Millet bayrağın manasını bilmez. Kendilerine güç bela ezberletilen slogan ve şiirlerden, kırmızı rengi kan zanneden şapşulliler var. Taraftarlar da bu mealde kanlarını kulüp ün renginde olduğunu söyler. Bu sadece Türk milletinde böyledir. Nedeni, birkaç şiir ve slogan'dan ve kapasitesiz insanları kapasitesizlikleri yüzünden etkileycek mantıklı bir yol bulunamadığındandır.
Bayrak; okul, üniversite, kurum, kulüp, ülke, birlik gibi yapıların sembolü ve onların egemenliğini temsil eder.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Doğru Söz 2019-01-19 13:39:20

Millet bayrağın manasını bilmez. Kendilerine güç bela ezberletilen slogan ve şiirlerden, kırmızı rengi kan zanneden şapşulliler var. Taraftarlar da bu mealde kanlarını kulüp ün renginde olduğunu söyler. Bu sadece Türk milletinde böyledir. Nedeni, birkaç şiir ve slogan'dan ve kapasitesiz insanları kapasitesizlikleri yüzünden etkileycek mantıklı bir yol bulunamadığındandır.
Bayrak; okul, üniversite, kurum, kulüp, ülke, birlik gibi yapıların sembolü ve onların egemenliğini temsil eder.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Doğru Söz 2019-01-19 13:45:35

Kendimize bir bayrak yarattık. Zannettik ki bayrak herşeydir. Dünya'nın en büyük bayrağını da yaptık.. Beşparmaklarda. Dünya'da kimsenin tanımadığı bayrak da o. O zaman bayrak nedir?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
UBP Lefkoşa İlçesi Dayanışma Yemeği Düzenledi...
UBP Lefkoşa İlçesi Dayanışma Yemeği Düzenledi...
Dikkat! Trafiğe kapalı yol...
Dikkat! Trafiğe kapalı yol...
“Engelsiz kampüs olanakları değerlendiriliyor”
“Engelsiz kampüs olanakları değerlendiriliyor”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim