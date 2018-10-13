Akıncı: Beni devre dışı bırakabilecek yegane güç Kıbrıs Türk halkıdır

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kıbrıs sorunu bağlamında Cumhurbaşkanı sıfatı ile Kıbrıslı Türk lideri yetkilendirip devreye koyan Kıbrıs Türk halkıdır. İsterse devre dışı bırakabilecek yegane güç de yine halktır. Gerisi laf-ı güzaftır" dedi

İŞTE O AÇIKLAMA

"Kıbrıs Rum Yönetiminin Türkiye ile görüşmesinin süreklilik arzetmesi durumunda yaratacağı sakıncalara işaret eden açıklamam üzerine, bir çok değerlendirme yapıldığını gözlemledim. Bunların çoğu, Kıbrıslı Türk lider olarak şahsımın devre dışı bırakıldığı şeklinde oldu. Kıbrıs sorunu bağlamında Cumhurbaşkanı sıfatı ile Kıbrıslı Türk lideri yetkilendirip devreye koyan Kıbrıs Türk halkıdır. İsterse devre dışı bırakabilecek yegane güç de yine halktır. Gerisi laf-ı güzaftır."