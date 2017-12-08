Akıncı: "Benter, Vakıflar'a yeni bir soluk getirdi"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hayatın değişik alanlarına dokunan konumu nedeniyle Vakıflar İdaresi’nin çok önemli olduğunu vurgulayarak, hizmetlerin sadece dini alan değil, ekonomik alanı da kapsayan çok geniş bir yelpazesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Vakıflar İdaresi’ni ziyaret ederek, Genel Müdür İbrahim Benter’le görüştü, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının kurumlarına başlattığı ziyaretler çerçevesinde bugün evkafı ziyaret ettiğini belirterek, evkafın yüzyıllardır önemli bir kurum olduğunu ve 400 yılı aşkın bir süredir çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Vakıflar İdaresi’nin tarihine değinen Akıncı, adanın İngiliz sömürgesine geçmesi ardından vakıfların idaresinin de İngilizlere geçtiğini ve bunun 1956’ya kadar bu şekilde devam ettiğini anlattı.

Gelinen aşamada, Genel Müdür Benter’in vakıflara yeni bir soluk getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Benter’in çalışmalarını yakından izlediğini kaydetti.

Benter’in Vakıfların gerçek hizmet alanına daha fazla vurgu yapmaya başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Benter’den çalışmaları hakkında bilgi alarak, bu konuda Cumhurbaşkanlığı ile bundan sonraki süreçlerde nasıl bir diyalog ve işbirliği içinde olunabileceğinin değerlendirileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk vakıflarının çok değişik alanlarda hizmet üreten bir konumda olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, verilen hizmetlerin sadece dini alan değil, ekonomik alanı da kapsayan çok geniş bir yelpazesi olduğunu belirtti.

Hayatın değişik alanlarına dokunan konumu nedeniyle vakıfların çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu konuda vakıf yönetim ve çalışanlarına başarılar diledi ve halka verimli olmasını temenni etti.

BENTER

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ziyaretinin önemine değinerek, Vakıflar İdaresi’nin 447 yıllık bir kurum olduğunu kaydetti.

Topluma faydalı işler yapılması için atalarımızın mallarını topluma vakfettiklerini ifade eden Benter, bu hizmetin çok geniş bir yelpazeyi kapsadığını söyledi.

Fakir çocuklara, hastalara bakmak, engellilere yardımcı olmak, hayvanları çevreyi korumak gibi her şeyin düşünüldüğünü ifade eden Benter, sosyal sorumluluk konusunda atalarımızın çok önemli işler başardıklarını belirtti.

Bu yardımlar yapılırken Türk veya Türk olmayan, Müslüman veya olmayan diye bir ayrım yapılmadığını aktaran Benter, kendilerinin de bu düşünceyle Kuzey’de ve Güney’de hem camilere, hem kiliselere baktıklarını, hem Türk mezarlıklarını onarıp temizlediklerini, hem de Hristiyan mezarlıklarına baktıklarını anlattı.

“Atalarımızın vasiyetine sahip çıkmaya çalışıyoruz” diyen Benter, çocuklar ve gençlere bu değerleri aktarmak için de çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Benter, vakfın yaptığı diğer çalışmalar ve hayır işleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.