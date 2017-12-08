Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
107689
ALTIN
154.225
DOLAR
3.8446
STERLİN
5.1580
EURO
4.5139
Canan Karatay bu kez erkekleri uyardı!
Canan Karatay bu kez erkekleri...
6 yaşında dünyanın en güzel kızı seçildi!
6 yaşında dünyanın en güzeli
Instagram, mesajlaşma için ayrı bir uygulama yaptı
Instagram, mesajlaşma için ayrı bir...
Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti
Sam Rouen inanılmaz değişti
Instagram’dan ‘store’de yeni özellik!
Instagram’dan ‘store’de yeni özellik!

Akıncı: "Benter, Vakıflar'a yeni bir soluk getirdi"

Vakıflar İdaresi’nin tarihine değinen Akıncı, adanın İngiliz sömürgesine geçmesi ardından vakıfların idaresinin de İngilizlere geçtiğini ve bunun 1956’ya kadar bu şekilde devam ettiğini anlattı.

08 Aralık 2017 Cuma 15:16
Akıncı: "Benter, Vakıflar'a yeni bir soluk getirdi"
banner10

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hayatın değişik alanlarına dokunan konumu nedeniyle Vakıflar İdaresi’nin çok önemli olduğunu vurgulayarak, hizmetlerin sadece dini alan değil, ekonomik alanı da kapsayan çok geniş bir yelpazesi olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Vakıflar İdaresi’ni ziyaret ederek, Genel Müdür İbrahim Benter’le görüştü,  çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının kurumlarına başlattığı ziyaretler çerçevesinde bugün evkafı ziyaret ettiğini belirterek, evkafın yüzyıllardır önemli bir kurum olduğunu ve 400 yılı aşkın bir süredir çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. 

Vakıflar İdaresi’nin tarihine değinen Akıncı, adanın İngiliz sömürgesine geçmesi ardından vakıfların idaresinin de İngilizlere geçtiğini ve bunun 1956’ya kadar bu şekilde devam ettiğini anlattı. 

Gelinen aşamada, Genel Müdür Benter’in vakıflara yeni bir soluk getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Benter’in çalışmalarını yakından izlediğini kaydetti. 

Benter’in Vakıfların gerçek hizmet alanına daha fazla vurgu yapmaya başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Benter’den çalışmaları hakkında bilgi alarak, bu konuda Cumhurbaşkanlığı ile bundan sonraki süreçlerde nasıl bir diyalog ve işbirliği içinde olunabileceğinin değerlendirileceğini söyledi. 

Kıbrıs Türk vakıflarının çok değişik alanlarda hizmet üreten bir konumda olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, verilen hizmetlerin sadece dini alan değil, ekonomik alanı da kapsayan çok geniş bir yelpazesi olduğunu belirtti. 

Hayatın değişik alanlarına dokunan konumu nedeniyle vakıfların çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu konuda vakıf yönetim ve çalışanlarına başarılar diledi ve halka verimli olmasını temenni etti. 

BENTER

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ziyaretinin önemine değinerek, Vakıflar İdaresi’nin 447 yıllık bir kurum olduğunu kaydetti. 

Topluma faydalı işler yapılması için atalarımızın mallarını topluma vakfettiklerini ifade eden Benter, bu hizmetin çok geniş bir yelpazeyi kapsadığını söyledi. 

Fakir çocuklara, hastalara bakmak, engellilere yardımcı olmak, hayvanları çevreyi korumak gibi her şeyin düşünüldüğünü ifade eden Benter, sosyal sorumluluk konusunda atalarımızın çok önemli işler başardıklarını belirtti. 

Bu yardımlar yapılırken Türk veya Türk olmayan, Müslüman veya olmayan diye bir ayrım yapılmadığını aktaran Benter, kendilerinin de bu düşünceyle Kuzey’de ve Güney’de hem camilere, hem kiliselere baktıklarını, hem Türk mezarlıklarını onarıp temizlediklerini, hem de Hristiyan mezarlıklarına baktıklarını anlattı. 

“Atalarımızın vasiyetine sahip çıkmaya çalışıyoruz” diyen Benter, çocuklar ve gençlere bu değerleri aktarmak için de çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydetti. 

Benter, vakfın yaptığı diğer çalışmalar ve hayır işleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta besteci Kıbrıs'ta
Usta besteci Kıbrıs'ta
Din İşleri'nden Kudüs değerlendirmesi
Din İşleri'nden Kudüs değerlendirmesi
Hasan Tahsin Karpaz Permakültür Alanı düzenlenen törenle açıldı
Hasan Tahsin Karpaz Permakültür Alanı düzenlenen törenle açıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim