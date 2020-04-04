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Akıncı: “Bilgi kirliliğine karşı, Sağlık Bakanlığı’nı tek kaynak haline getirelim”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında, etrafta çok fazla bilgi kirliliği olduğunu ifade etti

04 Nisan 2020 Cumartesi 14:41
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Akıncı: “Bilgi kirliliğine karşı, Sağlık Bakanlığı’nı tek kaynak haline getirelim”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada halkın büyük bir özveri ve sorumlulukla ölümcül virüse karşı mücadelesini sürdürdüğünü ama az sayıda da olsa virüsün yayılmasına neden olacak davranışlar olduğunu paylaştı.

Akıncı paylaşımında şunlara yer verdi;

‘Halkımız büyük bir özveri ve sorumlulukla ölümcül virüse karşı mücadelesini sürdürüyor. Ama az sayıda da olsa virüsün yayılmasına neden olacak davranışlar da sözkonusu… o nedenle daha dikkatli olalım; mesafeyi koruyalım, bilgi saklamayalım ve bilgi kirliliğine karşı Sağlık Bakanlığını tek kaynak haline getirelim..’

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıCumhurbaşkanıSağlık Bakanlığı
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