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Akıncı: "Bir 50 yıl daha takvimsiz müzakere edemeyiz"

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yıl vesilesiyle basın mensuplarına Hidden Garden’da resepsiyon verdi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 02:02
Akıncı: "Bir 50 yıl daha takvimsiz müzakere edemeyiz"
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorunu konusunda hiçbirşeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyerek,  “hiç kimse bizden bir 50 yıl daha sonuçsuz, takvimsiz,  belirsiz bir ortamda müzakereleri yürütmemizi beklememelidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yıl vesilesiyle basın mensuplarına Hidden Garden’da resepsiyon verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, resepsiyonda yaptığı konuşmada, 2017’nin hem basın mensupları hem de Cumhurbaşkanlığı personeli açısından Kıbrıs sorunu bağlamında yoğun bir yıl olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının İsviçre’de gerçekleştirilen görüşmelerden daha güzel haberlerle dönmeyi arzu ettiklerini ancak bunun tüm tarafların gönlünün arzu etmesi halinde olabileceğini; Kıbrıs Türk tarafının bu süreçte adım atan, inisiyatif alan taraf olduğunun uluslar rası  toplum tarafından da görüldüğünü kaydeden Akıncı, “Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük, güvenliğini garanti altına alacak, bunun yanında Kıbrıs Rum toplumunun da haklarını göz ardı etmeyecek, adil, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm için elimizden geleni yaptık. Sonuç elde edilemediyse Kıbrıs Türk tarafının tutumu nedeniyle değildir” dedi.

Türkiye’nin süreçte gereken açılımları yaptığını, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine ve muhataplarına ulaştırdığını kaydeden Akıncı, “Süreci batağa sapladık gibi yaklaşımlar gerçeklerle bağdaşmıyor” diye konuştu.

“SEÇİMLERDEN SONRA DEĞERLENDİRME YAPILACAK”

Asıl olan hedefe varmak olduğunu,  bunun olmamış olmasınin herkeste bir burukluk yarattığını ifade eden Akıncı, Güney ve Kuzey’de yapılacak seçimler sonrası ortaya çıkacak tablonun değerlendirmesini yapıldıktan sonra yeni dönemin planlanacağını söyledi.

“HİÇBİRŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Akıncı, “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak.  Bu mümkün değildir. Eskiden yapılanların tekrarını yaptığınız zaman aynı sonuçlara varacağınız ortadadır.  Hiç kimse bizden bir 50 yıl da sonuçsuz, takvimsiz,  belirsiz bir ortamda müzakereleri yürütmemizi beklememelidir… Gelinen noktada hiç kimsenin Kıbrıs Türkünü ambargolara altında yaşatmaya da hakkı yoktur” dedi.

“DAHA BÜYÜK BİR YANLIŞ OLAMAZ”

Üçüncü tarafların buna çok dikkat etmesi gerektiğini çünkü Rum tarafına doğru zaman ve doğru mesajları vermeyerek,  Kıbrıs Türkünü dışlamakla aslında çözümsüzlüğe katkı yaptıklarını kaydeden Akıncı, Kıbrıs Türkü’nün Avrupa Birliği normlarına uyum sürecini askıya aldıklarını söyleyerek, “Bundan daha büyük bir yanlış olamaz, aslında Rum tarafı açısından da bundan daha büyük bir yanlış olamaz, Kıbrıs Türkünün AB normlarına yanaşması hiç kimseye zarar vermez” ifadelerini kullandı.

2018’de karamsarlığa kapılmaya gerek olmadığını, bilim ışığında tüm sorunlara çare bulunabileceğini kaydeden Akıncı, bu çerçevede seçimlerin Kıbrıs Türküne hayırlı uğurlu olması temenni etti.

“TÜM SİYASİ PARTİLERE EŞİT MESAFE”

Tüm siyasi partilere eşit mesafede durduğunu ve durmaya devam edeceğini ifade eden Akıncı, bazı çevrelerin Cumhurbaşkanı’nı bazı olaylara dahil etmeye çalışmasına itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bazı kamuoyu araştırmalarının Cumhurbaşkanlığı ile ilişkilendirilmeye çalışılması konusunda Akıncı, “Cumhurbaşkanlığı bu seçimlerle ilgili bir tek araştırma bile yapmamıştır,  yaptırmamıştır” dedi.

“HAPİSTE YATAN BASIN MENSUPLARI VE FİKİR İNSANLARININ 2018’DE ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞMALARINI DİLİYORUM”

Basının bilgiye özgürce ulaşması, düşüncelerini korkusuzca ifade etmesinin önemini vurgulayan Akıncı, “Ancak dünyanın çeşitli yerlerinde fikir, görüş, kalemlerinden dolayı demir parmaklıklar arkasında olan gazeteciler vardır. Fikirlerini, düşüncelerini ifade etiklerinden, yazıklarından, söylediklerinden dolayı hapiste yatan basın mensupları ve fikir insanlarının 2018’de özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum” şeklinde konuştu.

Akıncı, basın mensuplarına emeklerinden dolayı teşekkür etti ve mutlu, sağlıklı yeni yıl temennisinde bulundu.

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Son Güncelleme: 30.12.2017 02:13
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