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Akıncı: Bir yol tek taraflı yürünmez

Akıncı, New York öncesinde değerlendirmelerde bulundu

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:49
Akıncı: Bir yol tek taraflı yürünmez

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının Mont Pelerin, Cenevre ve Crans Montana’daki görüşmelerde üzerine düşeni yaptığını ancak atılan adımlar karşılıklı olması gerektiğini belirterek, “Bir yol tek taraflı yürünmez. Rum liderliği de atılan adımlara karşılık vermelidir” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ay sonu New York’ta yapacağı görüşmeye de değinen Akıncı, “Sonuç odaklı, takvimi belli bir süreç olursa, politik irade ve kararlılık gösterilirse biz yine varız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 5. Geleneksel Verigo Festivali’nin açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa değinerek, ay sonu New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşüleceğini anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından geçici özel danışman statüsüyle atanan Jane Hall Lute’la gerçekleştirilen görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının Lute’a Kıbrıs sorununda gelinen durumla ilgili görüşlerini aktardığını belirtti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lute’un Kıbrıs Rum tarafı ve Türkiye ile temas ettiğini ve önümüzdeki günlerde Yunanistan, Brüksel ve İngiltere’de gerçekleştireceği görüşmelerin ardından raporunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e sunacağını söyledi.

“ADIMLAR KARŞILIKLI OLMALI”

Siyasi eşitliğinin olacağı, tarafların birbirine tahakküm etmeyeceği, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanacak yeni bir yapılanmaya Kıbrıs Türk tarafı olarak yine “evet” denilebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ancak atılan adımlar karşılıklı olmalıdır. Bir yol tek taraflı yürünmez. Rum liderliği de atılan adımlara karşılık vermelidir” dedi.

“KIBRIS TÜRK TARAFI ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIŞTIR”

Kıbrıs Türk tarafının Mont Pelerin, Cenevre ve CransMontana’daki görüşmelerde üzerine düşeni yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, gelinen aşamanın kritik olduğunu ve Barış Gücü’nün adadaki varlığının tartışılır hale geldiğini, Kıbrıs Sorunu’nun bir 50 yıl daha sürüncemede bırakılamayacağını ifade etti.

Akıncı, “Sonuç odaklı, takvimi belli bir süreç olursa, politik irade gösterilir ve kararlılık gösterilirse biz yine varız” şeklinde konuştu.

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vatandaş 2018-09-08 22:11:50

sen öyle diyorsun sn akıncı ama çoğu geri zekalı hala bazı gerçekleri anlamamakta ısrarlı malesef

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