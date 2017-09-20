Akıncı, BMGK'da temaslar yapmak için New York'ta

Özlem Kaya Yalgın

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Kurulu 72. dönem çalışmaları çerçevesinde temaslar yapmak amacıyla New York’a geldi.

Eşi ve beraberindeki heyetle dün sabah adadan ayrılan Akıncı, saat 18.00 sıralarında (KKTC Saatiyle 01.00) New York’a ulaştı.

Akıncı ve heyetini New York JFK Havalimanı’nda KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana ve diğer bazı yetkililer karşıladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile Cumartesi bir görüşme gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın New York’ta bulunduğu süre içinde çeşitli temaslar yapması planlanıyor.