Akıncı bu akşam ortak yayına katılacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu akşam 3 kanalın “Berlin ve Ötesi” ortak özel yayınına katılıp soruları yanıtlayacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu akşam BRT, Kıbrıs Genç TV ve Kanal Sim’in “Berlin ve Ötesi” ortak özel yayınına katılacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan canlı yayınlanacak olan ortak özel yayın saat 20.00’de başlayacak.Cumhurbaşkanı Akıncı, ortak özel yayında BRT TV Haber Amiri Cem Emre, Kıbrıs Genç TV Genel Yayın Yönetmeni Nazar Erişkin ile Kanal Sim Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu’nun sorularını yanıtlayacak.

(BRT)