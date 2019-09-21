Akıncı: "Bu gerçeği bugün göremeyenler, günü geldiğinde anlayacaklardır”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
Akıncı’nın açıklaması söyle;
“Sayın Tatar’ın “ macera “ dediği halkımızın desteği ile yürüttüğümüz, siyasal eşitlik temelinde iki kurucu devletli, iki kesimli federal çözüm hedefimizdir; “ marjinal azınlık gruplar “ ve “ Akıncı’nın arkadaşları “ ise, halkımızın çok ciddi bir çoğunluğudur. Bu gerçeği bugün göremeyenler, günü geldiğinde anlayacaklardır.”
Sn.Akıncı,sokak politikacısı bu saygısız ve münasebetsizin söylediklerine hiçmi hiç itibar edip de cevap vermenizin gereği yoktu bile..Halk olarak biz kimin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz.Size olan güvenimiz tamdır ve sizi seviyoruz...