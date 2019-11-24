Akıncı, bugün Berlin’e gidiyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile gerçekleştireceği üçlü görüşme için Berlin’e gidiyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gutteres’nin davetlisi olarak bugün Berlin’e hareketinden önce Ercan Havaalanı’nda basına açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Akıncı, saat 14.30’deki açıklamasının ardından saat 15.05’te KKTC’den ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı Berlin’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile yarın akşam görüşerek.

Akıncı, Salı günü öğle saatlerinde Berlin’den ayrılarak 20.30’da KKTC’ye dönecek.

Birleşmiş Milletler Sekreteri Guterres’in daveti ve ev sahipliğindeki üçlü toplantının Adlon Hotel Kempinski’de yapılması öngörülüyor.

(BRT)