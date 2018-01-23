Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
118154
ALTIN
162.958
DOLAR
3.7918
STERLİN
5.2877
EURO
4.6424
Ölü kadın morgda doğum yaptı!
Ölü kadın morgda doğum yaptı!
Diyet yaparken nelere dikkat edilmeli?
Diyet yaparken bunlara dikkat!
Romatizma iç organları da etkiliyor!
Romatizma iç organları da etkiliyor!
Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir!
Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir!
İmplant yaptıranlar dikkat!
İmplant yaptıranlar dikkat!

Akıncı, bugün Meclis’teki parti başkanlarıyla görüşüyor

Meclise girmeye hak kazanan 6 siyasi partinin başkanlarıyla görüşecek Akıncı, bugün ilk olarak UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü kabul ediyor.

23 Ocak 2018 Salı 11:46
Akıncı, bugün Meclis’teki parti başkanlarıyla görüşüyor
banner10

 7 Ocak milletvekilliği erken genel seçimini kazanan milletvekillerinin dün Cumhuriyet Meclisi’nde yemin etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün parti başkanlarıyla bir araya geliyor.

Meclise girmeye hak kazanan 6 siyasi partinin başkanlarıyla görüşecek Akıncı, bugün ilk olarak UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü kabul ediyor. 

Akıncı saat 10.00’dan itibaren yarım saat arayla parti başkanlarıyla bir araya gelecek.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Özgürgün'ün ardından saat 10.30’da CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı,11.00’de HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ı 11.30’da TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i, 12.00’de DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ı ve  12.30’da YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı kabul edecek.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, UBP-DP hükümetinin istifasını geçtiğimiz Cuma Akıncı’ya sunmuştu.

Akıncı, milletvekillerinin yeminin ardından Özgürgün’le başlayarak parti başkanlarıyla görüşeceğini kaydetmiş, “Nasıl bir sonuç çıkacağı istişareler sonucunda belli olacak. Anayasada neyin nasıl yapılacağı belirtilmiştir. Hukuk içinde biz de gereğini yerine getirmeye çalışacağız. Bunu siyasi partilerle istişare içinde yapacağız” açıklamasında bulunmuştu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metrekareye 29 kilo yağış düştü
Metrekareye 29 kilo yağış düştü
"Dün ülkede “Madımak” benzeri bir linç girişimi yaşandı"
"Dün ülkede “Madımak” benzeri bir linç girişimi yaşandı"
Hayvan Üreticileri Birliği: "Kimse aramızı açamaz"
Hayvan Üreticileri Birliği: "Kimse aramızı açamaz"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim