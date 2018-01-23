Akıncı, bugün Meclis’teki parti başkanlarıyla görüşüyor

7 Ocak milletvekilliği erken genel seçimini kazanan milletvekillerinin dün Cumhuriyet Meclisi’nde yemin etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün parti başkanlarıyla bir araya geliyor.

Meclise girmeye hak kazanan 6 siyasi partinin başkanlarıyla görüşecek Akıncı, bugün ilk olarak UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü kabul ediyor.

Akıncı saat 10.00’dan itibaren yarım saat arayla parti başkanlarıyla bir araya gelecek.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Özgürgün'ün ardından saat 10.30’da CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı,11.00’de HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ı 11.30’da TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i, 12.00’de DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ı ve 12.30’da YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı kabul edecek.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, UBP-DP hükümetinin istifasını geçtiğimiz Cuma Akıncı’ya sunmuştu.

Akıncı, milletvekillerinin yeminin ardından Özgürgün’le başlayarak parti başkanlarıyla görüşeceğini kaydetmiş, “Nasıl bir sonuç çıkacağı istişareler sonucunda belli olacak. Anayasada neyin nasıl yapılacağı belirtilmiştir. Hukuk içinde biz de gereğini yerine getirmeye çalışacağız. Bunu siyasi partilerle istişare içinde yapacağız” açıklamasında bulunmuştu.