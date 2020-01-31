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Akıncı, Çatalköy İlkokulu’nda karne dağıtımına katıldı

Akıncı, gençlere ve çocuklara yatırım yapmaya büyük önem verdiklerini söyledi.

31 Ocak 2020 Cuma 17:43
Akıncı, Çatalköy İlkokulu’nda karne dağıtımına katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gençlere ve çocuklara yatırım yapmaya büyük önem verdiklerini söyledi.

Eşi Meral Akıncı ile Çatalköy İlkokulu’nu ziyaret ederek, karne dağıtım törenine katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Gelecekte çok daha güzel, barış içinde, huzur içinde, yemyeşil, tertemiz bir ülkede yaşamalarını istiyoruz. Ama buna hep birlikte yardımcı olmamız lazım” dedi.

Akıncı, öğrencilere, tatilde okumaları için, Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı ve çocukların çevreye karşı sorumluluklarının anlatıldığı “Bu Benim Dünyam” isimli kitabı dağıttı.
Okul bahçesinde tören için toplanan öğrencilere konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, , “Hepiniz heyecanlısınız, biliyorum karneleriniz çok iyi, hepinizi tebrik ediyorum, hepinizi gözlerinizden öpüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın daha önce, çocuklara haklarını anlatan “Haklarımı Biliyorum” kitabını öğrencilere dağıttığını anımsatan Akıncı, şimdi de, yine Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve çocuklara, çevreye karşı sorumluluklarını hatırlatan “Bu Benim Dünyam” isimli kitabı armağan olarak getirdiklerini söyledi.

Kitapta önemli bilgiler olduğunu, iklim değişikliğiyle ilgili neler yapılması gerektiğinin anlatıldığını ifade eden Akıncı, “Dünyamızı nasıl koruyabiliriz, yurdumuzu, bu güzel adamızı, güzel kasabamızı nasıl koruyabiliriz, nasıl temiz tutabiliriz; hep bunları anlatıyor. Karnelerinizle beraber bu kitabı da alacaksınız. Tatil günlerinde hepiniz mutlaka okuyunuz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz de, çocuklara iklim değişikliği ve bunun neden olduğu doğal afetlerle ilgili bilgi verdi.

Gündüz, dağıtılan kitapta, çevre farkındalığıyla ilgili çocukların neler yapabileceğinin anlatıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, karne dağıtımının ardından, öğretmenlerle de bir araya geldi.
Gençlere ve çocuklara yatırım yapmaya büyük önem verdiklerini belirten Akıncı, öğretmenlerin de katkısı ile geleceğin daha güzel olacağını söyledi.

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AkıncıÇatalköyKarneDağıtımHaberGündemKıbrıs
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