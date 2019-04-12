Akıncı çocukları misafir etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu yıl Samsun’da 41’incisi düzenlenecek TRT 23 Nisan Çocuk Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek olan Şehit Ertuğrul İlkokulu ekibinde yer alan çocukları misafir etti. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, çocuklarla buluşması sıcak bir ortamda, sohbet havasında geçti. Çocukların çeşitli sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, onlara tavsiyelerde de bulundu.

İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik başkanlığındaki heyette, Şehit Ertuğrul İlkokulu Müdürü Hasan Eren ile birlikte üç öğretmen ve 20 çocuk yer aldı. Kabulde, etkinlikle ilgili bilgi veren Varoğlu Atik, 41 yıldır düzenlenen TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne her yıl KKTC’den ekipler gönderildiğini, bu yıl da KKTC’yi temsilen Şehit Ertuğrul İlkokulu ekibinin gideceğini belirterek, bu yıl Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı olduğunu, TRT etkinliğin de bu nedenle Samsun’da yapılacağını söyledi.

Çocukların gezisinin Samsun’dan başlayacağını, Ankara’da tamamlanacağını, her iki şehirde de etkinlik olacağı bilgisini veren Atik, “Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizin garantisini size verelim” dedi.

“BİZLERİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİNİZDEN HİÇBİR KUŞKUM YOK”

Cumhurbaşkanı Akıncı, ziyaretlerinden dolayı çocuklara teşekkür ederek, Samsun ve Ankara’da katılacakları etkinliklerde başarılar diledi.

Çocuklara Samsun hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Akıncı, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı oradan başlattığını söyledi. Cumhurbaşkanı, “Siz orada bulunacaksınız, orası çok tarihi bir yer, bu olayın 100. yılında orada olmak sizin için gerçekten büyük bir şans. Gerek Samsun’da, gerek Ankara’da yapacağınız etkinliklerde bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinizden hiçbir kuşkum yok” dedi.

Çocuklara, oralarda kurdukları dostlukları, ülkeye döndüklerinde de sürdürmelerini tavsiye eden Cumhurbaşkanı Akıncı, etkinliğe her yıl dünyanın çeşitli ülkelerden çocukların katıldığını, 23 Nisan’ın, Büyük Önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği en büyük bayram olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hepinizi teker teker kutluyorum. Bu şansı en iyi şekilde değerlendirin. Çocuklarla kaynaşın. Bütün dünyadan gelen çocuklarla bir kardeş gibi tanışın, konuşun, eğlenin, oynayın, onların kültürleriyle de haşır neşir olun. Eminin güzel bir deneyimden sonra geri döneceksiniz. Bu sizin hayatınıza güzel bir iz bırakacak. Öğretmenlerinizle birlikte sizlere başarılar diliyorum” diye konuştu.

ÇOCUKLARDAN CUMHURBAŞKANI’NA SORULAR

Heyette yer alan çocuklar, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya çeşitli sorular sorarak, sohbet etti.

“Küçükken hiç cumhurbaşkanı olma hayali kurdunuz mu?” diye soran bir çocuğa, “Hayal kurmadan hiçbir şey olmaz” yanıtını veren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Önce bir şeyin hayali kurarsınız, ondan sonra o gerçekleşir. Benim çok hayallerim oldu; belediye başkanı da oldum, milletvekili de oldum. Ondan sonra burasını hayal ettim oldu. Ama bu hayallerin ardında yatan gerçek şudur: topluma hizmet etmek… Makamlar gelip geçidir önemli olan topluma hizmet edebilmektir. Onun için, illaki makam sahibi oyalım, ben de Cumhurbaşkanı olayım, baş olayım, makamım olsun diye hayal kurmadım. Ama, insan hayatında bazı hedefler koyar, o hedefler; bir yere geleyim bir şeyler yapabileyim, topluma hizmet edebileyim... Benim böyle bir heyecanım oldu, genç yaşta belediye başkanı oldum, ondan sonra da devam etti” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hayal etmeden gerçeğe ulaşamazsınız. Önce onu düşüneceksiniz, hayalini kuracaksınız. Hayatta güzel şeyleri hayal etmenizi dilerim” dedi.

“HARMANDALI OYNADIM”

Bir çocuğun “Hiç halk dansları oynadınız mı?” sorusuna karşılık, ilkokulda halk oyunları oynadığını, o dönem folklor ekibindeyken “Harmandalı” oynadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, ilkokuldayken folklor ekibinde olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Siz şimdi Kıbrıs oyunlarını oynuyorsunuz. Bizim oyunlarımız o zaman yoktu, biz o zaman tamamen Türkiye’nin oyunlarını oynardık” dedi.

“ÇOCUKKEN HANGİ OYUNLARI OYNARDINIZ?”

Bir çocuğun, “Çocukken hangi oyunları oynardınız?” sorusuna, “Lingiri’yi bilir misin?” diye soruyla karşılık veren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bol bol Lingiri oynardık, top oynardık, o zaman sahalar da yoktu, daha çok sokaklarda oynardık. Erkekler daha çok futbol, lingiri, pirilli, kızlar beştaş oynardı. Bir de çakı oyunu oynardık” dedi.

“HER ZAMAN BÜYÜKLERİMİZİN DUALARINA İHTİYACIMIZ VAR”

Çocuklardan birinin, “Cumhurbaşkanı olmanız için anneniz babanız yardım etti mi?” sorusu üzerine, anne ve babasının hayatta olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Keşke hayatta olsalardı... Ben Cumhurbaşkanı olmadan annem babam vefat ettiler, hayatta değiller ama herhalde oldukları yerden dualarıyla yardım ettiler, başka türlü olmaz; her zaman büyüklerimizin dualarına ihtiyacımız var. Ama en büyük yardımı beni yetiştirme aşamasında yaptılar, beni yetiştirdiler ki Cumhurbaşkanı olabildim. Onun için onları da rahmetle andık” diye konuştu.