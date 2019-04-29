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Akıncı: "Çocukların İyi Yetişmesi Kıbrıs Türk Halkının Geleceği İçin Son Derece Önemli"

29 Nisan 2019 Pazartesi 16:22
Akıncı: "Çocukların İyi Yetişmesi Kıbrıs Türk Halkının Geleceği İçin Son Derece Önemli"
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çocukların iyi yetişmesinin Kıbrıs Türk halkının geleceği için son derece önemli olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Gazimağusa Polatpaşa İlkokulu’nu ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı’nın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı armağanı olarak hazırlattığı “Haklarımı Biliyorum” adlı çocuk kitabını öğrencilere dağıttı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, okula gelişinde, Polatpaşa İlkokulu Müdürü Mehmet Erbil Taşer, öğretmenler ve Okul Aile Birliği Başkanı Armen Asarıca tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik de eşlik etti.
“ÇOCUKLARIN, HER ŞEYİ HAZIR BEKLEMEDEN, KENDİLERİ ARAŞTIRAN GENÇ KUŞAKLAR OLARAK YETİŞMELERİNİ ARZU EDİYORUZ”
Öğretmenler odasında öğretmenler bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıncı, kitap hakkında öğretmenlere bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, her okula gitmesinin mümkün olmadığını, her ilçeden bir okulu ziyaret ettiğini ve ziyaretlere geçen hafta Girne 23 Nisan İlkokulu’ndan başladığını belirterek, Lefkoşa, Yerşilırmak ve Dipkarpaz’da çocuklara kitap dağıttığını, kitapların bütün ilkokullara Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı aracılığıyla dağıtılacağını söyledi.
Çocukların, 1989’da BM’nin kabul ettiği, 1996 yılında ise KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin onayladığı Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki haklarını yaşlarına uygun bir dille anlayıp öğrenmelerini amaçlayan kitabın Meral Akıncı tarafından uyarlandığını, Yağmur Beyhanlı’nın da resimlediğini bilgisini veren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu kitabı hazırlarken bir tek amacımız var, o da; geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ezberci olmak yerine haklarını bilen, başkalarının haklarına saygı göstermesini de bilen, her şeyi hazır beklemeden, çağımıza uygun bir şekilde kendilerinin araştırıp, sorgulamasını bilen genç kuşaklar olarak yetişmelerini arzu ediyoruz” dedi.
“İNSANA YATIRIM ÖN ÖNEMLİ YATIRIMDIR”
İnsana yatırımın en önemli yatırım olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:
“Ülkelerin kalkınması için sanayide, tarımda, turizmde, her alanda yatırım şart ama insana yapılan yatırım sanıyorum ki yatırımların en önemlisidir. İnsana yatırım derken de bu işin yatırım çağı bellidir; çocuklardan başlamak lazım. Aile ocağından ve ilkokul çağından başlamak lazım. O kuşaktaki çocukların iyi yetişmeleri toplumun geleceğini aydınlatacak olan en önemli konudur diye düşünüyorum.”
Öğretmelerin çok önemli bir görev ifa ettiğini, insanı; geleceği yetiştirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, hazırlanan kitap ile öğretmenlerin uğraşlarına bir nebze de olsa katkı yapmak istediklerini söyledi.

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OKUL MÜDÜRÜ: “DEĞER VERDİĞİMİZ BİR ÇALIŞMA”
Polatpaşa İlkokulu Müdürü Mehmet Erbil Taşer, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ziyaretinden heyecan duyduklarını ifade ederek, basından izledikleri kitabın okullarında da dağıtılmasından memnun olduklarını, hazırlanan kitabın, değer verdikleri bir çalışma olduğunu söyledi. Taşer, “Toplumun geleceği çocuklarımızı doğru temeller, doğru bilgiler doğru bir perspektifle yetiştirmek hep amacımız oldu. Doğru bilgilerle doğru bir kuşak yetiştirmek büyük hassasiyetimizdir. Bizi çok mutlu ettiniz” dedi.
CUMHURBAŞKANI ÖĞRENCİLERLE...

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Haklarımı Biliyorum” kitabını bir sınıfa girerek dağıttı.
Öğrencilerle sohbet ederek, sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, fikir beyan etmenin sadece büyüklerin hakkı değil, küçüklerin de fikirlerini söyleyebileceğini belirterek, çocuklara hitaben “Haklarınızı bilmeniz çok önemli, başkanlarının haklarına da saygılı olmak lazım. ‘Haklarımı Biliyorum’ kitabı, tatilde de rahat okuyacağınız bir kitap” dedi.
“ÇOCUKLARLA BİRLİKTE OLMAK HER ZAMAN BÜYÜK GÜZELLİK”
Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra, bahçede toplanan öğrencilere çocukları ziyaret etmekten mutlu olduğunu ve çocuklarla birlikte olmanın her zaman büyük bir güzellik olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuk haklarıyla ilgili kitabı öğrencilere getirdiğini söyledi.
CUMHURBAŞKANI’NDAN ÇOCUKLARA ÖĞÜT: “ÇOK ÇALIŞIN GELECEĞE HAZIRLANIN”
Çocukların haklarını bilerek kullanmalarının önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “O nedenle bu kitabı okuyun, okutun, sorun, araştırın, öğrenin. Öğretmenlerinize, evde ailelerinizle bu hakları kullandıkça daha iyiye, daha güzele giden bir toplum haline geleceğiz. Sizlerin iyi yetişmesi Kıbrıs Türk halkın geleceği için son derece önemli. Öğretmenleriniz sizlerin iyi yetişmesi için her türlü emeği veriyor. Onların bu emeğini boşa çıkarmayacak şekilde sizler de hazırlıklı olun, çok çalışın ve geleceğe hazırlanın” öğüdünde bulundu.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuşmanın ardından, Cumhurbaşkanı’na çiçek veren çocuklar, Akıncı’dan imza aldı, fotoğraf çektirdi.

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