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Akıncı: Çözüm istiyoruz ancak olmazsa da hayat devam eder

25 Ocak 2019 Cuma 18:08
Akıncı: Çözüm istiyoruz ancak olmazsa da hayat devam eder

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında çözüm için çalışmaya devam edecekleri ancak karşı tarafın da tutumunun önemli olduğunu söyledi. Akıncı, “ben hep çözümü destekleyen isteyen bir lider oldum. Ama bu tek taraflı bizim elimizde olan bir şey değil. Biz her şeyimizi çözüme endekslemiş olamayız. Bizim dışımızdaki nedenlerle olamıyorsa 2004’de biz ‘evet’ dedik aynen Crans Montana’da da biz çözüme zorladık ama olmadı. Hayat da devam ediyor olacak” ifadelerini kullandı.

Akıncı şu ifadeleri kullandı:  “Tüm tarafların kazanabileceği bir çözümü başarabilirsek herkes için iyi olur. O nedenle ben hep çözümü destekleyen isteyen bir lider oldum. Ama bu tek taraflı bizim elimizde olan bir şey değil. Lute veya bir başkası gelir ve çözüme ulaşamazsak hayat devam eder. Biz herşeyimizi çözüme endekslemiş olamayız. Bizim dışımızdaki nedenlerle olamıyorsa 2004’de biz ‘evet’ dedik aynen Crans Montana’da da biz çözüme zorladık ama olmadı. Hayat da devam ediyor olacak”.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıçözümHaber
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