Akıncı: Cumhurbaşkanlığı bilimsel çalışmalara katkı yapmaya hazır

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kıbrıs’ta sıtma mücadelesi, Mehmet Aziz ve arkadaşları” ile Thalasseemia Sendromları” kitaplarının tanıtım etkinliğine katıldı.

Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın, bilimsel çalışmalara katkı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği salonunda düzenlenen etkinlikte, kitabı hazırlayan eski Sağlık Bakanları’ndan Dr. Gülsen Bozkurt ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Erol Baysal, davetlilere sıtma ve thalasseamia mücadelesiyle ilgili geniş bilgi aktardılar.

Cumhurbaşkanı Akıncı, etkinlikte yaptığı konuşmada çok değerli ve toplum için yararlı olacak bir çalışma yapıldığını söyledi.

Mehmet Aziz’i bir kere daha rahmetle andığını ifade eden Akıncı, Mehmet Aziz’in topluma ve Kıbrıs’a yaptığı büyük hizmetin her zaman takdirle yad edileceğini söyledi.

Mehmet Aziz’in güzel çalışmalarının yanı sıra, Kıbrıs Türk toplumuna iki değerli insan kazandırdığını belirten Akıncı, Kamran Azizi ve Türkan Aziz’i de rahmetle andı.

Cumhurbaşkanlığı’nın da katkısıyla iki eserin topluma kazandırılmasından ayrıca mutlu olduğunu ifade eden Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın bilimsel çalışmalara her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, resepsiyon verildi.

Geçen yüzyılın başlarında, Kıbrıs’ı kasıp kavuran ve özellikle kırsal alanda yüzlerce çocuğun ölümüne yol açan “sıtma” hastalığının “eradikasyonu” projesinin anlatıldığı “Kıbrıs’ta Sıtma mücadelesi; Mehmet Aziz ve arkadaşları” adlı kitap, Sağlık Bakanlığı eski bürokratlarından Mehmet Barışsever tarafından kaleme alındı.

Sıtma hastalığının Kıbrıs’tan temizlenmesi projesini yöneten Kıbrıslı Türk Sağlık Başmüfettişi Mehmet Aziz’in yaşamının ve sağlık alanındaki başarılı çalışmalarının yer aldığı 290 sayfalık kitapta, sıtmanın yok edilmesi için yürütülen 50 yıllık mücadele süreci, belgeler ve istatistiklerle anlatılıyor.

Bir başka toplumsal sağlık sorunu olan ve 1950’li yıllardan itibaren kendisini Kıbrıs’ta hissettiren Talasemi’nin önlenmesine ilişkin 1970’li yılların ortalarında başlayan mücadele programının anlatıldığı ikinci kitap ise “Talasemi Sendromları” ana başlığını taşıyor.

230 sayfadan oluşan kitap Sağlık eski Bakanı Dr. Gülsen Bozkurt ile yurt dışında yaşayan Genetik Uzmanı Prof. Dr. Erol Baysal tarafından birlikte hazırlandı. Kitapta, talasemi ve genetik alanlarında geleceğe yönelik perspektifleri içeren bilimsel makaleler yanında, Kıbrıs’ta bugüne kadar yürütülen talasemi çalışmaları, grafikler ve istatistikler eşliğinde veriliyor.