Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:
"Dün bakanlar kurulunda da önerdiğim gibi okullara ilişkin alınan doğru kararın toplu olarak bulunulan tüm alanlarda uygulanması gerekir.
Bu çerçevede bilindiği gibi konserler, spor müsabakaları gibi etkinlikler ertelenmiştir.
İbadethanelerin yanı sıra bu tedbirin her türlü toplu eğlence mekanlarında (casino, bet ofisleri ve benzeri dahil) da alınması daha fazla geciktirilmemelidir.
Bu sabah görüştüğüm Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’ye bu konuda hızlı hareket edilmesinin önemini aktardım.
Bunun yanı sıra hem kamuda hem özelde işyerlerinde çalışanların yoğunluğunu azaltmaya yönelik adımların hayata geçirilmesi de korona virüs mücadelesini güçlendirecektir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığında başlattığımız uygulamaya benzer adımların diğer kurumlarda da atılabileceğini değerlendiriyorum."
Akıncı'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:
Hiç bir güç bet ofis ve casinoları kapatamaz.
yalnız bet ve casino zaten illegal de online orda sorun yokki...Şu kafaları yetmezlerin bir araya gelip kafaların gücü adına kararları zamanında ve bililsel kullananlara danışmaları gerekir. Mesela teknolojinin önemini artık görmeleri gibi.
bazı abilerimiz özel koruma aldı ozon mozon var hatta termal kamera var hatta şırınga ile kan mı alıyormuş ne test yapıp öyle casinoya alırmış. mışta mış mış. reklam kokan hareketler bunlar covid19 dinlemez alın artık karar gece klubu casino ve bet kapatılsın yeni bir kararnameye kadar. o kadar....