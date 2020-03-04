Akıncı'dan BM'ye çağrı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı davet ederek, Kıbrıs Rum tarafının 4 geçiş kapısını tek taraflı kapatmasına karşı BM’nin daha etkin rol üstlenmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı Elizabeth Spehar’a, BM’nin yanı sıra AB Komisyonu ile de temasta olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar’a her iki tarafta da Corona virüsüne rastlanmadığı bir ortamda bilimsel zeminden yoksun bir şekilde 4 kapının kapatılmasının, iki toplum arasındaki ilişkilere de olumsuz yansımaları olduğuna işaret etti.

Rum lider Anastasiadis ile bugün yaptığı telefon görüşmesinden, tek yanlı kararın Pazartesi günü gözden geçirileceğini anladığını ifade eden Cumhurbaşkanı, Spehar’a, Corona virüsü gündemiyle 3 kez toplanan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin de kapıların kapatılmasını gerekli kılacak bir durumun bulunmadığı görüşünde olduğunu anımsattı.

Karardan büyük rahatsızlık duyan Arasta esnafının imza toplayarak Cumhurbaşkanlığı’na dilekçe sunduğunu, Kıbrıslı Rumların da bu karara tepki gösterdiklerinin görüldüğünü Elizabeth Spehar’a ileten Cumhurbaşkanı Akıncı, bu durum hakkındaki kaygılarının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmesini talep etti.

BM Genel Sekreteri Guteres’e konuyla ilgili bir mektup göndereceğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, BM’nin yanı sıra AB Komisyonu ile de temasta olmaya devam edeceklerini ifade etti.