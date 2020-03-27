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Akıncı'dan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Akıncı ayrıca AB Komisyonu Başkanı ve Dünya Bankası başkanına da yolladığı mektupta Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu zor durumu aktardı

27 Mart 2020 Cuma 22:11
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Akıncı'dan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Korona virüs salgını nedeniyle Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu zor durumu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti’ye iletti ve acil yardım talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, haksız kararlarla küresel erişim olanakları kısıtlı olan Kıbrıs Türk halkının sınır tanımayan salgınla mücadelesine yapılacak katkının hayati olduğunu belirtti.

Bugün gönderdiği mektuplarda, özellikle Türkiye’den ve bir ölçüde de AB’den çeşitli mali yardımların yapılmakta olduğunu, bununla birlikte, içinden geçilen dönemde ülkedeki asgari ekonomik gerekliliklerin yerine etirilebilmesi için KKTC hükümetinin ciddi bir ek mali desteğe ivedi olarak ihtiyacı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, böyle bir yardımla hem sağlık alanındaki eksikliklerin giderilmesinin hem de ekonomik zararın azaltılmasının mümkün olabileceğini vurguladı.

Sınır tanımayan virüs salgınının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de halkın sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu, ayrıca ekonomik ve sosyal yaşamın da tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi bu süreçte büyük yaralar almakta olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, salgınla ile bir yandan ulusal ölçekte mücadele veren ülkelerin aynı zamanda küresel dayanışma ve işbirliğiyle yaralarını sarmaya çalıştıklarını anımsatarak, “Fakat yine çok iyi bildiğiniz gibi, haksız kararlarla dünya ile ilişki kurması engellenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası platformlara erişme olanakları kısıtlıdır” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, mektup gönderdiği liderlerin vekurumların da bu sıkıntılı zamanlarda çetin bir mücadele içinde olduğunu; fakat küresel erişim olanakları kısıtlı olan KKTC’nin salgınla mücadelesine yapacakları katkının hayati değer taşıdığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıKoronavirüsCoronavirüsErdoğan
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Kemal 2020-03-27 22:19:07

NEden dileniyorsun Sayın C.Başkanı Daha 1ay öncesine kadar Rumlara bizi şikayet ediyordun neden dara düşünce yardım dileniyorsun? Sen göreve geldiğin ilk günden beri TC düşmanlığı kin ve nefret söylemlerinde bulunmadın mı ? nasıl olurda böyle taleplerde bulunursun?

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Huseyin 2020-03-28 00:41:31 @Kemal

Amına kodugmunun cahili bu baskan kadar taş düşsün başına. Bizle t.cyi birbirine düşürüyorsunuz.

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Magusanin Hisarlari 2020-03-27 23:09:50

Dunya bankasi 10 milyar dolar verecekmis diye duydum. 30 yil geri odemesiz ve faizsiz.

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VATANDAŞ 2020-03-27 23:53:08

KEMAL KARDEŞ ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI SİYASET ZAMANI DEĞİL, HÜSEYİN KARDEŞ LÜTFEN KÜFÜRLÜ KONUŞMAYALIM,

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Cemal 2020-03-28 00:55:13

Sayın cumhurbaşkanım ben bu ülkede aç kalmaya razıyım. Yeterki bu ûlkede düzeni bozanları, buradaki nizama aykırı davrananları ve bu ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket etmeyenlere dişinizi gösterin. Sizde bu güç mevcuttur. Arkanızdayız.

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ouz 2020-03-28 00:09:40

tabi bu zor günlerde gülmeye de ihtiyacımız var :)

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Tc 2020-03-28 01:52:38

:))))

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