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Akıncı: Dayanışma içerisinde bu badireden çıkacağız

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaparak ülkemizdeki durumla ilgili daha iyimser bir tablo olduğunu ancak asla gevşememek gerektiğini vurguladı

08 Nisan 2020 Çarşamba 11:40
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Akıncı: Dayanışma içerisinde bu badireden çıkacağız

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaparak ülkemizdeki durumla ilgili daha iyimser bir tablo olduğunu ancak  asla gevşememek gerektiğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Akıncı, "panik yapmayacağız; ancak tedbiri de elden bırakmayacağız.dedi.

Açıklamada yarın 11.00’de Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yrd. ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile biraraya gelerek gelişmeleri değerlendireceklerini ifade eden Akıncı "evde kalın" çağrısını yineledi.

Açıklama şöyle;
Dünya insanlığı olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Amerika ve Avrupa’nın bazı ülkelerindeki gelişmeler çok vahim. Oralardaki tabloyu görünce kendi durumumuzla ilgili daha iyimser olabiliyoruz. Ama asla gevşememek lazım. Evet, ilk günden söylediğimiz gibi, panik yapmayacağız; ancak tedbiri elden bırakmayacağız. Henüz biten bir durum yok. Adım adım, elbirliğiyle, dayanışma içerisinde bu badireden çıkacağız.

Bu anlayış çerçevesinde yarın 11.00’de Cumhurbaşkanlığında bir toplantı yapıyoruz. Davetim üzerine Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile korona virüs salgını nedeniyle yaşanan durumu ve bundan sonrası için öngörülen gelişmeleri değerlendireceğiz. Sağlıkla kalın, evde kalın.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıKoronavirüsCoronavirüs
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