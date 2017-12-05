Akıncı değişikliklere imza atmadı!

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilerek onayına gönderilen “Geçici Personel Yasası” ile “Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri (Değişiklik) Yasası”nı, yaptığı değerlendirmeler ve son tahlilde Başsavcılık tarafından verilen hukuki görüşler ışığında, Anayasaya Mahkemesi’ne sevk etti.

Başsavcılık Cumhurbaşkanlığı’na verdiği hukuki görüşte, Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen söz konusu yasaların Anayasa’nın 8. ve 72. Maddelerine aykırı olabileceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı, Mustafa Akıncı Başsavcılık görüşü yanı sıra düşüncelerini aktarmak isteyen sendikalar KTAMS, KTÖS, DEV-İŞ, GÜÇ-SEN, MEMUR-SEN ve HAK-SEN ile bira araya gelmiş ve görüşlerini de dinlemişti.