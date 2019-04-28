Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

Akıncı Dipkarpaz’da “Yol Koşusu ve Sanat Festivali” etkinliğine katıldı

28 Nisan 2019 Pazar 16:45
Akıncı Dipkarpaz’da “Yol Koşusu ve Sanat Festivali” etkinliğine katıldı
banner44

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Dipkarpaz Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği “Yol Koşusu ve Sanat Festivali” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıncı, stantları gezerken, Rum kahvesini de ziyaret ederek, Rum vatandaşların Paskalyasını kutladı. 

“HER ZAMAN DİPKARPAZ’LA BERABERİZ”

Akıncı, etkinlik alanında basına yaptığı açıklamada, “Her zaman Dipkarpaz’la beraberiz, gönüllerimiz her zaman beraber, festival olsun olmasın her zaman Dipkarpaz’ın yanındayız” dedi.

Etkinliğin güzel bir katılımla sürdüğünü görmekten memnun olduğunu ifade eden Akıncı, bugün ayrıca Rumlar’ın paskalyası olduğunu hatırlatarak, “Burasının bir başka özelliği de buralarda Rumlar da yaşıyor. Dolayısıyla bir nevi kültürlerin de karması var, aslında bu da çok güzel bir zenginlik, onun için bu bölgede yaşayan Rumların da paskalyasını kutluyorum” dedi.

banner41
Akıncı, başta Dipkarpaz Belediye Başkanı olmak üzere, belediye çalışanlarını, meclis üyelerini çalışmalarından dolayı kutladı.



“KİTAP DAĞITIMI GÜNE AYRI BİR ANLAM KATTI”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Dipkarpaz İlkokulu’nu ziyaret ederek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, belediye başkanı, okul müdür, öğretmenler, okul aile birliği başkanı ile Cumhurbaşkanlığı’nın hazırlattığı “Haklarımı Biliyorum” kitabını öğrencilere dağıttıklarını da belirterek, bunun, güne ayrı bir anlam kattığını söyledi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Dipkarpaz’da olduğunu öğrenen ApostolosAndreas Manastırı Papazı Baba Zacharias ile Güney Kıbrıs’tan gelen Metropolit HristoforosTsiakkas
Cumhurbaşkanı Akıncı’yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, paskalyalarını kutladı. Metropolit Tsiakkas Cumhurbaşkanı Akıncı ile geleneksel paskalya yumurtasını çarpıştırdı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mustafa AkıncıYol Koşusu Ve Sanat FestivaliEtkinlikDipkarpazHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Erhürman Turnalar Köyünde Düzenlenen 4. Kırsal Köy Etkinliği’ne Katıldı
Başbakan Erhürman Turnalar Köyünde Düzenlenen 4. Kırsal Köy Etkinliği’ne Katıldı
Sadıkoğlu: “Güzel şeyler azim ister, emek ister”
Sadıkoğlu: “Güzel şeyler azim ister, emek ister”
Orman Mühendisleri Odası: “Kent Parkı Projesi Ulusal Yarışma İle Olsun”
Orman Mühendisleri Odası: “Kent Parkı Projesi Ulusal Yarışma İle Olsun”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim