Akıncı: "Doğu Akdeniz işbirliği alanı olmalı"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görevine yeni atanan İtalya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Andrea Cavallari'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Büyükelçi Cavallari’ye, Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu son durum ve Crans Montana’da yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede, Rum tarafının Akdeniz’deki doğal gaz aramaları ve münhasır ekonomik bölge ile ilgili attığı tek taraflı adımların yarattığı gerginlik ve Kıbrıs Türk tarafının duyduğu kaygıyı da aktardı.

Akıncı, Doğu Akdeniz’in işbirliği alanı olmasının önemini de vurguladı.

