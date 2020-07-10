Akıncı: "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorununun çözümü için çıkış yolu diyalog"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in Avrupa Parlamentosu’nda Doğu Akdeniz’deki gerginliğe ve AB-Türkiye ilişkilerindeki tıkanıklığa ancak diyalogla çözüm üretilebileceği yönünde yaptığı konuşmayı çok yerinde ve zamanlı olarak değerlendirdi.

“Çıkış yolu diyalog” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Borrell’in bölgenin önemli bir aktörü olan Türkiye’yi dışlama siyasetine karşı Türkiye’nin öneminin idrakini sergileyen kapsayıcı tavrının olumlu sonuç vermesini dileyerek şöyle dedi: “Gerek Doğu Akdeniz’deki doğal gaz ve gerekse Kıbrıs sorunu bağlamında Sayın Borrell ile BM zemininde ve AB gözetiminde her türlü işbirliğini yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.”