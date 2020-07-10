Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Bar kavgası cezaevinde son buldu
Bar kavgası cezaevinde son buldu
3 gün daha tutuklu kalacaklar
3 gün daha tutuklu kalacaklar
1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi
1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi
“Resmi görevi kötüye kullanma” davası
“Resmi görevi kötüye kullanma”
3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
3 ayı aşmamak üzere cezaevine...

Akıncı: "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorununun çözümü için çıkış yolu diyalog"

Cumhurbaşkanı Akıncı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell’in Avrupa Parlamentosu’nda Doğu Akdeniz’deki gerginliğe ve AB-Türkiye ilişkilerindeki tıkanıklığa ancak diyalogla çözüm üretilebileceği yönünde yaptığı konuşmayı çok yerinde ve zamanlı olarak değerlendirdi.

10 Temmuz 2020 Cuma 13:18
638 Okunma
Akıncı: "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorununun çözümü için çıkış yolu diyalog"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in Avrupa Parlamentosu’nda Doğu Akdeniz’deki gerginliğe ve AB-Türkiye ilişkilerindeki tıkanıklığa ancak diyalogla çözüm üretilebileceği yönünde yaptığı konuşmayı çok yerinde ve zamanlı olarak değerlendirdi.

“Çıkış yolu diyalog” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Borrell’in bölgenin önemli bir aktörü olan Türkiye’yi dışlama siyasetine karşı Türkiye’nin öneminin idrakini sergileyen kapsayıcı tavrının olumlu sonuç vermesini dileyerek şöyle dedi: “Gerek Doğu Akdeniz’deki doğal gaz ve gerekse Kıbrıs sorunu bağlamında Sayın Borrell ile BM zemininde ve AB gözetiminde her türlü işbirliğini yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklaması şöyle:

“AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in Avrupa Parlamentosu’nda Doğu Akdeniz’deki gerginliğe ve AB-Türkiye ilişkilerindeki tıkanıklığa ancak diyalogla çözüm üretilebileceği yönünde yaptığı konuşmayı çok yerinde ve zamanlı olarak değerlendiriyorum. Kıbrıs ziyaretinde görüşme olanağı bulamadığımız Sayın Borrell’in talebi ile bilahare yaptığımız telefon görüşmesinde sorunların çözümüne ilişkin yöntemlerde benzer düşüncelerde olduğumuzu memnuniyetle gözlemlemiştim.

Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminden Türkiye ve KKTC’yi dışlayarak bir yere varılamayacağını öteden beri seslendiriyoruz. Diyalog ve uzlaşmanın olmadığı yerde tarafların kendi yollarında yürüyeceklerini, bunun da gerginliklere yol açacağını yıllardan beri vurgulamaktayız. Diyalog ve uzlaşı amacını güttüğümüz için doğal gaz konusunda gerçekçi bir öneriyi 13 Temmuz 2019 tarihinden beri masada tutmaktayız. Sayın Borrell de artık bu konularda bilgili bir durumdadır. Kendisiyle yaptığımız yararlı telefon görüşmesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı ekibi ile kendi ekibi arasında başlayan verimli diyalog sürmektedir.

Gerginliklerden, zıtlaşmalardan ve herkesin zararına olacak çatışmalardan uzak durmanın yolu diyalog ve sorunları çözme iradesinin ortaya konmasıdır. Kıbrıs Türk tarafı olarak biz her vesile ile bunu ortaya koymuş bulunmaktayız. Sayın Borrell’in bölgenin önemli bir aktörü olan Türkiye’yi dışlama siyasetine karşı Türkiye’nin öneminin idrakini sergileyen kapsayıcı tavrının olumlu sonuç vermesini diliyorum. Gerek Doğu Akdeniz’deki doğal gaz ve gerekse Kıbrıs sorunu bağlamında Sayın Borrell ile BM zemininde ve AB gözetiminde her türlü işbirliğini yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.”

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıDoğu Akdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bar kavgası cezaevinde son buldu
Bar kavgası cezaevinde son buldu
9 dilekçe karara bağlandı
9 dilekçe karara bağlandı
3 gün daha tutuklu kalacaklar
3 gün daha tutuklu kalacaklar
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim