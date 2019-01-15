Akıncı, Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, YDÜ AKM’de gerçekleşen açılışta yaptığı konuşmada, Dr. Fazıl Küçük’ü tanıma bahtiyarlığına eriştiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, Dr. Fazıl Küçük’ün toplumsal dayanışmaya verdiği önemin altını çizdi.

Ortak akıl, toplumsal fayda söz konusu olduğunda Dr. Fazıl Küçük’ün toplumda birleştirici bir lider olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dr. Fazıl Küçük’ün güçlü kalemi ile toplum meselelerini her zaman ön planda tutarak, görüşlerini çekinmeden ifade ettiğini dile getirdi.

“İNANDIĞI İLKELER UĞRUNA SONUNA KADAR MÜCADELE ETMESİNİ BİLEN BİR KİMLİKTİ”

Dr. Fazıl Küçük’ün, halkın içinden çıkmış ve halkından hiç kopmamış bir lider olduğunu ve bunun Dr. Fazıl Küçük’ün en önemli özelliklerinden biri olduğunu ifade eden Akıncı, Dr. Küçük’ün resmi görevinden ayrılmasının ardından da halkla iç içe olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Dr. Fazıl Küçük’ün defninin gerçekleştiği gün Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı olduğunu kaydeden ve o günle ilgili anılarını da konuşmasında anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları dile getirdi:

“Kendisini gerçekten özlüyoruz. Doktor Fazıl Küçük; hem bir önder, hem halkın içinden bir hekimdi… Yoksul insanlara sürekli ücretsiz bakım yapan bir kişilikti. Sevecen, şakacı ama inandığı ilkeler uğruna sonuna kadar mücadele etmesini bilen bir kimlikti. O’nu, her zaman saygı ve rahmetle anacağız. Anısını yaşatmak için yapılanları da ihmal etmememiz gerekiyor. Bugün, bu önemli görevlerden birini yerine getiren Yakın Doğu Üniversitesi’ni de tebrik ediyorum.”