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Akıncı. Dr. Küçük’ün, verdiği büyük emek asla unutulmaz

14 Kasım 2019 Perşembe 17:11
Akıncı. Dr. Küçük’ün, verdiği büyük emek asla unutulmaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. yıldönümünü kutlama etkinlikleri kapsamında, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarında tören düzenledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs’ın bir Yunan adası olmadığı, bu topraklarda Kıbrıslı Türklerin de en az Rumlar kadar söz ve yaşam hakkı olduğu gerçeğini Türkiye’den başlayarak bütün dünyaya anlatılmasında verdiği büyük emek ve gösterdiği özverinin hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.
Törende Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı anıta çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Anıt Özel Defterini imzalamasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:
“Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük
Zor zamanlarda halkının arasında bulunan; ihtiyaç içinde olanlara hep yardımcı olan ve mütevazi kimliğini her zaman koruyan bir önder olarak anılarımızda seni yaşatıyoruz.
Kıbrıs’ın bir Yunan adası olmadığı, bu topraklarda Kıbrıslı Türklerin de var olduğu ve bu halkın en az Rumlar kadar söz ve yaşam hakkı olduğu gerçeğinin Türkiye’den başlayarak bütün dünyaya anlatılmasında verdiğin büyük emek ve gösterdiğin özveri hiçbir zaman unutulmayacaktır.
Bu çabalarınla Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin lideri oldun. Çalışma arkadaşlarınla birlikte verdiğin hizmetler her zaman saygı ile yad edilecektir.
Seni rahmet ve saygı ile anıyoruz.
Ruhun şad olsun.”

DB/MAİL

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Akıncı.
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