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Akıncı, Ecvet Yusuf Orhon’u rahmet ve saygı ile andı

13 Şubat 2020 Perşembe 15:49
Akıncı, Ecvet Yusuf Orhon’u rahmet ve saygı ile andı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu acıların bu topraklarda bir daha yaşanmaması için herkesin boynunun borcu olduğunu vurguladı.

Akıncı sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
“20 Temmuz 1974 sabahında mevzilere ulaşan ilk şehit haberi Ecvet Yusuf Orhon komutandı. Lefkoşa Dereboyu’nda bulunduğumuz yer kardeşlerinin evlerinin de olduğu bölgeydi. Dolayısıyla acı haber kısa sürede hem aile bireylerini, hem de dere boyunca uzanan mevzilerdeki tüm mücahitleri yasa boğdu. Yıllar sonra bu sabah Ecvet komutanla bir kez daha buluştuk. Gerçek gömü yerinden alınan kalıntıların ona ait olduğunun belli olmasından sonra, ailesi ve sevenleri onu bundan böyle huzurla yatacağı, adının olduğu ama kendinin olmadığı yerine defnettiler. Ecvet Yusuf Orhon’u bir kez daha rahmet ve saygı ile anarken, yakından tanıdığımız, sevdiğimiz tüm aile bireylerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Bu acıların bu topraklarda bir daha yaşanmaması için tüm gücümüzle çalışmak hepimizin boynunun borcudur”

DB/

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Akıncı
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