Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!

Akıncı, EMAA Başkent Sanat Merkezi heyetini kabul etti

Akıncı, EMAA Başkent Sanat Merkezi Başkanı Gökçe Keçeci ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

15 Ocak 2020 Çarşamba 15:51
Akıncı, EMAA Başkent Sanat Merkezi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, EMAA Başkent Sanat Merkezi Başkanı Gökçe Keçeci ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 12.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmede, merkezin faaliyetleri ve yürütülmekte olan “EMAA herkes için sanat” projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verildi.

EMAA Başkent Sanat Merkezi’ni ülke sanatına yaptığı katkı nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı, kalkınma denen kavramın sadece ekonomik bir kavram olmadığına ve salt rakamlarla ifade edilemeyeceğine dikkat çekerek, kalkınma olgusunun kültürel, sosyal ve siyasal boyutları olduğuna vurgu yaptı.

“Kültür-sanatı gelişmemiş bir toplum, kalkınmış sayılmaz” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sanata ve kültüre yapılan yatırımların toplumsal gelişim için yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, EMAA Başkent Sanat Merkezi’ne çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal, EMAA Sanat Merkezi’nden Zehra Şonya, Esra Plümer Bardak, Ömer Yetkinel ve Didem Eroğlu hazır bulundu.

Son Güncelleme: 15.01.2020 15:54
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberBaşkentEMAAAkıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da eylem: "Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok"
Lefkoşa'da eylem: "Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok"
Sağanak yağmur bekleniyor!
Sağanak yağmur bekleniyor!
Bıçaklı: “20 bin TL maaş alanlar geçinemiyor, 2 bin 800 alan ne yapsın?”
Bıçaklı: “20 bin TL maaş alanlar geçinemiyor, 2 bin 800 alan ne yapsın?”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim