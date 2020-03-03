Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

Akıncı: Emekleri asla unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk basın, yayın ve televizyonculuk dünyasının önemli ismi Hüseyin Kanatlı’nın yaşama gözlerini yumması nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

03 Mart 2020 Salı 10:09
184 Okunma
Akıncı: Emekleri asla unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk basın, yayın ve televizyonculuk dünyasının önemli ismi Hüseyin Kanatlı’nın yaşama gözlerini yumması nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

‘Az önce sevgili hocam Hüseyin Kanatlı’nın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kıbrıs Türk basın, yayın ve televizyonculuk dünyası ulu bir çınarını kaybetti. Ülkemizin kültür ve sanat hayatı ile radyo, televizyon, gazete yayıncılığına verdiği emekleri asla unutulmayacak. Güzel Türkçesiyle bizlere ulaşan güçlü sesi hep kulaklarımızda olacak. Yayıncılık dünyası ve tüm halkımızın başı sağolsun.’

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıHüseyin Kanatlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Hastane yangını meselesi sır olmamalı”
“Hastane yangını meselesi sır olmamalı”
Tatar:Kıbrıs Türkü Hüseyin Kanatlı’yı asla unutmayacak
Tatar:Kıbrıs Türkü Hüseyin Kanatlı’yı asla unutmayacak
10 saatlik elektrik kesintisi!
10 saatlik elektrik kesintisi!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim