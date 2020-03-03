Akıncı: Emekleri asla unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk basın, yayın ve televizyonculuk dünyasının önemli ismi Hüseyin Kanatlı’nın yaşama gözlerini yumması nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

‘Az önce sevgili hocam Hüseyin Kanatlı’nın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kıbrıs Türk basın, yayın ve televizyonculuk dünyası ulu bir çınarını kaybetti. Ülkemizin kültür ve sanat hayatı ile radyo, televizyon, gazete yayıncılığına verdiği emekleri asla unutulmayacak. Güzel Türkçesiyle bizlere ulaşan güçlü sesi hep kulaklarımızda olacak. Yayıncılık dünyası ve tüm halkımızın başı sağolsun.’