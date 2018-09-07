Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay görüşmede, Ankara’da yaptıkları temaslar hakkında Cumhurbaşkanı’nı bilgilendirdi ve ülke gündemindeki konular ele alındı.
Akıncı, Erhürman ve Özersay’la Haftalık Olağan Görüşmesini Yaptı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetle haftalık olağan görüşmesi kapsamında Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul etti.
07 Eylül 2018 Cuma 16:42