Akıncı, Erhürman ve Özersay’la Haftalık Olağan Görüşmesini Yaptı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay görüşmede, Ankara’da yaptıkları temaslar hakkında Cumhurbaşkanı’nı bilgilendirdi ve ülke gündemindeki konular ele alındı.