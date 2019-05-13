Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare
Fortnite 9. sezon başladı!
Fortnite 9. sezon başladı!
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç...

Akıncı Erhürman"i kabul etti

13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:20
Akıncı Erhürman"i kabul etti
banner44

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet kurma görevi vermesi öncesi siyasi partilerle görüşmeleri çerçevesinde ikinci görüşmesini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’la yapıyor.

Akıncı- Erhürman, görüşmesi saat 10.00’da başladı. Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ karşıladı.

banner41
7 Ocak 2018 milletvekilliği erken genel seçiminin ardından kurulan CTP-HP-TDP- DP dörtlü koalisyonun yaklaşık 15 ayın ardından geçtiğimiz hafta bozulmasıyla KKTC gündemini yeni hükümet kurma çalışmaları oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı yeni hükümeti kurma görevini vermesi öncesi parti başkanlarıyla görüşüyor.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile görüşen Cumhurbaşkanı Akıncı, CTP Genel Başkanı Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile bugün görüşecek. Akıncı’nın yarın da TDP, DP ve YDP parti başkanlarıyla görüşmesi var.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavurucu sıcaklar geliyor! Sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak
Kavurucu sıcaklar geliyor! Sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak
Son bir haftada 63 trafik kazası meydana geldi
Son bir haftada 63 trafik kazası meydana geldi
Kuirfest Film Festivali 14-17 Mayıs arasında Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde
Kuirfest Film Festivali 14-17 Mayıs arasında Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim