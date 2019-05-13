Akıncı Erhürman"i kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet kurma görevi vermesi öncesi siyasi partilerle görüşmeleri çerçevesinde ikinci görüşmesini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’la yapıyor.

Akıncı- Erhürman, görüşmesi saat 10.00’da başladı. Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ karşıladı.

7 Ocak 2018 milletvekilliği erken genel seçiminin ardından kurulan CTP-HP-TDP- DP dörtlü koalisyonun yaklaşık 15 ayın ardından geçtiğimiz hafta bozulmasıyla KKTC gündemini yeni hükümet kurma çalışmaları oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı yeni hükümeti kurma görevini vermesi öncesi parti başkanlarıyla görüşüyor.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile görüşen Cumhurbaşkanı Akıncı, CTP Genel Başkanı Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile bugün görüşecek. Akıncı’nın yarın da TDP, DP ve YDP parti başkanlarıyla görüşmesi var.