Akıncı: "eylem küçümsenmemeli"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi'nin Larnaka’daki camiye Bizans bayrağı asanların peşini bırakmaması gerektiğini kaydederek, “Bu eylem de küçümsenmemeli” dedi.
Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:
“Din işleri Dairesi Başkanı Talip Atalay bilgi verdi: Bu kez Larnaka’daki camiye Bizans bayrağı asılmış. Belli ki provokasyondan medet uman birileri var. Leymosun’daki caminin kundaklanma girişiminden sonra bu eylem de küçümsenmemeli ve Rum Yönetimi yapanların peşini bırakmamalıdır.”
Adamsın başkan. Senin canına kurban
Başkanımız Süper. Akıncı FOREVER
Az kaldı sende gidecek Ersin Başkan gelecek