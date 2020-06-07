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Akıncı: "eylem küçümsenmemeli"

Akıncı: "Rum yönetimi bunu yapanların peşini bırakmamalı"

07 Haziran 2020 Pazar 17:01
189 Okunma
Akıncı: "eylem küçümsenmemeli"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi'nin Larnaka’daki camiye Bizans bayrağı asanların peşini bırakmaması gerektiğini kaydederek, “Bu eylem de küçümsenmemeli” dedi.

Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Din işleri Dairesi Başkanı Talip Atalay bilgi verdi: Bu kez Larnaka’daki camiye Bizans bayrağı asılmış. Belli ki provokasyondan medet uman birileri var. Leymosun’daki caminin kundaklanma girişiminden sonra bu eylem de küçümsenmemeli ve Rum Yönetimi yapanların peşini bırakmamalıdır.”

Yorumlar
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Kemal 2020-06-07 18:03:38

Adamsın başkan. Senin canına kurban

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Has Kıbrızlı 2020-06-07 18:32:29

Başkanımız Süper. Akıncı FOREVER

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Tc 2020-06-07 19:00:33

Az kaldı sende gidecek Ersin Başkan gelecek

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