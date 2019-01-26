Akıncı: “Federasyon Modeli Seçenek Olmaktan Çıkmadı”

Akıncı, siyasi yaşamı boyunca tek adamlık anlayışına karşı olduğundan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşmasında vurgu yaptığı tek adamlılık vurgusunu üzerine almasının mümkün olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün yaptığı açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün yaptığı toplantılarda vardıkları mutabakatı önemsediğini belirtti.

“BİR SÜREÇ BAŞLAYACAKSA, UCU AÇIK VE TAKVİMSİZ OLAMAYACAĞINDA DA HEMFİKİRİZ”

Akıncı, “Statükonun devamını değil Kıbrıs’ta çözümü istiyoruz, bunun BM çerçevesinde ve müzakerelerle elde edilebileceğine inanıyoruz. Siyasi eşitliğin vazgeçilmezimiz olduğunda ve bundan sonra bir süreç başlayacaksa, ucu açık ve takvimsiz olamayacağında da hemfikiriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle bazı konulardaki farklı görüşlerine rağmen, bir kez daha çok seslilik ortamında bir araya gelerek, ortak paydaların altını yeniden çizmelerinin demokratik kültürlerinin güzel bir örneği olduğunu vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU’NUN KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Siyasi yaşamım boyunca tek adamlık anlayışına karşı oldum. Kıbrıs Türk halkının yetkilendirdiği Cumhurbaşkanı olarak bugün de aynı demokratik anlayıştayım. Bu itibarla, Sayın Çavuşoğlu’nun çeşitli yorumlara neden olan GAÜ’deki konuşmasında yaptığı tek adamlık vurgusunu üzerime alınmam söz konusu bile olamaz. Bizde tek adamlık rejimi olmadığını hatırlatmaya bile gerek görmüyorum.”

“RUM LİDER FARKLI ÇÖZÜM MODELLERİNDEN SÖZ EDİYOR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum liderin farklı ortamlarda ve farklı zamanlarda iki devletlilik, konfederasyon, gevşek federasyon ve desantralize federasyon gibi farklı çözüm modellerinden söz ettiğine işaret etti.

Akıncı, “Daha sonra ‘öyle demek istememiştim, onu kast etmemiştim’ dese de herkesin hafızasının aynı anda yanılması mümkün değildir. Artık kendi toplumu adına ne istediğini tutarlı ve net bir şekilde söylemeli, yarattığı kafa karışıklığını ortadan kaldırmalıdır. Daha önce de defalarca belirttiğim gibi, yeni fikirleri varsa paylaşmalı ve bunları konuşmamıza fırsat vermelidir” ifadelerini kullandı.

“FEDERASYON MODELİ BUGÜN DE SEÇENEK OLMAKTAN ÇIKMIŞ DEĞİL”

Kıbrıs’ta tarafların mutabakatıyla masada olan federasyon modeli, bugün de seçenek olmaktan çıkmış değildir. Hatta kanaatime göre karşılıklı kabul edilebilir en gerçekçi model olmayı sürdürmektedir. Fakat Sayın Anastasiadis başka bir arayış içindeyse, bilmelidir ki bu model de siyasi eşitliği mutlak şekilde içerecektir."