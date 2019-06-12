Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!
Jüpiter Cehennemi
Jüpiter Cehennemi
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...

Akıncı: “Felaketler gelmeden olası felaketlere karşı hazırlıklı olmak her zaman büyük önem taşımaktadır”

Sunumda Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı Şerife Gündüz ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam da hazır bulundu

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:08
Akıncı: “Felaketler gelmeden olası felaketlere karşı hazırlıklı olmak her zaman büyük önem taşımaktadır”
banner44

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, ODTÜ-Kalkanlı Öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ, iklim değişikliği, küresel ısınma, ülkede yaşanan sel felaketleri ve selin önlenmesiyle ilgili bilimsel öneriler içeren sunum yaptı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sunumda Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı Şerife Gündüz ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam da hazır bulundu. 
Sunumda, sel felaketleriyle ilgili yaptığı bilimsel çalışmaları anlatan Akıntuğ, özellikle, Lefkoşa Sanayi bölgesi; Kanlıköy ve Gönyeli’den gelen ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile Levent Koleji’nin olduğu bölgede yaşanan sel baskınları; Güzelyurt-Bostancı bölgesinde yapılan bilimsel çalışmalar ve sel baskınlarının önlenmesiyle ilgili önerilerini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sundu.
Kanada’daki yerleşim yerlerinde yaşanan sel baskınlarından da örnekler vererek önerilerini açıklayan Bertuğ Akıntuğ, konuyla ilgili bir an önce bir komisyon kurulmasını önerdi.
Kurulacak komisyonda devlet yetkilileri, bilim insanları, yerel yöneticiler ve ilgili paydaşların olmasını, komisyonun çalışmalarına hemen başlamasını ve ilgili çözüm önerilerinin uygulanmasını öneren Akıntuğ, kurulacak komisyonun çalışmalarının bir devlet politikası haline getirilmesi ve hükümetler değişse de çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

banner41
AKINCI 
Sunumdan sonra bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçtiğimiz kış aylarında yaşanan sel felaketleriyle ilgili olarak kısa süre önce Harita Dairesi Müdür ve mühendislerinden aldığı bilgiler sonrasında bugün de ODTÜ-Kalkanlı Öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ’dan ayrıntılı bir brifing aldığını belirtti.
“Felaketler gelmeden olası felaketlere karşı hazırlıklı olmak her zaman büyük önem taşımaktadır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şunları vurguladı:
“İklim değişikliklerinin de katkısı ile son yıllarda yağışlarda anomaliler görülmektedir. Dünyada bazı bölgelerde kuraklık yaşanırken, bazı bölgelerde ve dönemlerde aşırı yağışlar ciddi sel taşkınlarına neden olmaktadır. Çarpık yapılaşmanın da bir sonucu olarak sel taşkınları bazen felaketlere yol açmakta, hatta ölümlere bile neden olmaktadır. Nitekim geçtiğimiz Aralık ayında 4 gencimiz sel sularına kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu olayın acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. 
Olaylar yaşandıktan sonra nedenlerinin unutulmaya terkedilmemesi son derece önemlidir. Unutulursa tekrarı kaçınılmaz olur. Cumhurbaşkanı olarak bu düşüncülerle, yaşadığımız sel felaketlerini bilimsel açıdan nedenlerinin ve çözüm önerilerinin gündemde tutulmasını gerekli gördüm. Bilim adamları ve uzmanların bu alandaki görüşlerinin hükümetler tarafından ciddiyetle ele alınması ve gereklerinin yerine getirilmesi zorunludur. Bu konuyu şimdi iş başında bulunan hükümetle de değerlendireceğim.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
AkıncıSelFelaketHaberKıbrısGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ARUCAD bünyesinde Akdeniz Sanat, Tasarım, Kültür ve Tarihi Miras Araştırma Merkezi kuruldu
ARUCAD bünyesinde Akdeniz Sanat, Tasarım, Kültür ve Tarihi Miras Araştırma Merkezi kuruldu
Çavuşoğlu: “Anavatan Türkiye her koşulda bizlere sahip çıkmıştır"
Çavuşoğlu: “Anavatan Türkiye her koşulda bizlere sahip çıkmıştır"
Sucuoğlu, “Sektörün önünü açma anlamında katkıları yapacağız”
Sucuoğlu, “Sektörün önünü açma anlamında katkıları yapacağız”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim